Jaque a Michael Jordan: "LeBron James es el mejor jugador que jamás haya jugado en la NBA"

LeBron James es el gran referente en el mundo del baloncesto en la actualidad. Todo lo que toca la estrella de Los Angeles Lakers se convierte en oro, pero el gran debate abierto desde hace ya varios años es si es el más grande de todos los tiempos en este deporte.

Muchos son los que opinan que es Kobe Bryant el GOAT del basket, mientras que para otros lo es Michael Jordan. Sin embargo, son cada vez más las voces que colocan a LeBron James por delante de las dos leyendas. En esta última línea se encuentra el exjugador Bill Laimbeer.

Este fue uno de los miembros de los conocidos como 'Bad Boys' y toda una leyenda dentro de la franquicia de los Detroit Pistons. Laimbeer cree que es LeBron el mejor de todos los tiempos, incluso por encima de Jordan. Para reafirmar su teoría señala que James podría jugar en cualquier época y ser el auténtico número uno.

LeBron James, en el partido frente a Milwaukee REUTERS

En declaraciones para ESPN First Take, el dos veces campeón de la NBA y cuatro All-Star fue muy claro en su postura: "He sido bastante consistente en esto y es que LeBron es el mejor jugador que jamás haya jugado en la NBA. "Mide 2.03 metros, pesa 120 kilos y juega como un alero. Lo más importante es que desde que llegó a la Liga, siempre ha puesto a jugar a sus compañeros. Sabía cómo involucrar a los jugadores para ganar. Eso fue algo que Jordan tardó tiempo en aprender", añadió.

Argumento final

"Si te vas a mirar los campeonatos, obviamente Jordan tiene más. Pero pienso que LeBron estaría haciendo lo que hace hoy en día en cualquier generación", expresó un Bill Laimbeer que en la actualidad continúa ligado al mundo del baloncesto siendo el entrenador de Las Vegas Aces en la WNBA.

[Más información: LeBron James supera a Kobe Bryant y ya es el tercer máximo anotador de la historia de la NBA]