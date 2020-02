Laso descarta a Rudy para Berlín y le pide al equipo que esté enchufado desde el principio

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, puso el acento de cara al enfrentamiento en la capital alemana contra el Alba Berlín en "imponer" su "estilo de juego" y ser "listos" para poder optar a la victoria.



"Es un partido complicado por cómo juega el Alba, sus rotaciones y su estilo, que es muy claro con el campo abierto, con muchas posesiones y muy agresivos defensiva y ofensivamente", dijo Laso.



"Es un partido para jugar de forma inteligente. Tenemos que ser listos e imponer nuestro estilo de juego, ser sólidos defensivamente y dominar el rebote. En Euroliga todos los partidos fuera de casa son complicados y aspiramos a hacer un buen partido y traernos la victoria", añadió.

Pablo Laso, en la rueda de prensa previa al partido contra el Alba Berlin

Rudy no viajará

El entrenador confirmó que Rudy Fernández no viaja, aunque no tiene nada grave. "Contra el Baskonia fue una victoria complicada, con mucho esfuerzo y trabajo, y lo enganchamos también con el partido del domingo. Tenemos que cambiar el chip y recuperar rápidamente a la gente. Descartamos una lesión grave de Rudy pero tiene una sobrecarga y en principio no viaja a Berlín. El resto de jugadores están bien y disponibles", informó.



También habló Laso de la marcha del equipo en la competición europea. "Tenemos que desconectar rápido y poner a los jugadores en la idea del partido de este jueves, que será muy diferente. Hay que intentar recuperarse para que estemos enchufados desde el principio ante el Alba Berlín”, explicó.



"Lo importante es reconocer que la Euroliga es muy exigente y que cada partido es una guerra. En casa nuestro registro es muy bueno, pero fuera de casa hemos logrado victorias importantes también. Tenemos una buena ventaja para entrar en playoff y aspiramos a estar entre los cuatro primeros para tener la ventaja de campo", concluyó Pablo Laso.



El pívot caboverdiano Edy Tavares apostó por seguir con la "concentración" que tuvo el equipo ante el Baskonia. "Sabemos que es difícil ganar fuera en la Euroliga pero vamos a intentar hacer nuestro mejor partido. El Alba Berlín es un equipo físico, difícil de defender y tendremos que hacer las cosas bien para conseguir el triunfo. Tenemos que seguir la misma línea de trabajo y progresar como equipo", comentó Tavares.

[Más información: Campazzo vuela y guía al Real Madrid en un triunfo agónico sobre Baskonia]