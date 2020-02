Rudy: "Nos gustaría ganar a todos de veinte, pero los demás también juegan"

Rudy Fernández, alero del Real Madrid, puso el acento en intentar "cambiar la cara del equipo" ante el Baskonia y sobre la derrota frente al Joventut, este domingo, comentó que "a veces hay alguna desconexión, aunque no debería pasar".

"La temporada es muy larga y a veces hay alguna desconexión, que no debería pasar porque somos profesionales y siempre tenemos que estar defendiendo la camiseta que llevamos, pero a veces pasan estas cosas. El calendario es exigente para todos, pero el que haya tres partidos antes de una Copa del Rey... Al final también se tiene que ver al jugador. El físico y la cabeza lo notan", dijo Rudy.

Objetivo ante Baskonia

"Tenemos que mostrar una cara totalmente diferente a la que dimos contra el Joventut, eso está claro. Somos conscientes de ello. Viene una semana dura con tres partidos. Viene el Baskonia, que ya nos ha ganado en casa, y debemos plantear un partido muy duro y cambiar la imagen que dimos", subrayó.

¿Dudas de la afición?

"Cuando estoy en el Palacio no tengo la sensación de que el público dude. Dudar de este equipo con lo que hemos ganado estos últimos años no tendría sentido. Lo he vivido también en la selección y este tipo de cosas te hacen crecer como jugador. Lo que nos tiene que enseñar el partido de ayer es que no puede volver a ocurrir. Hay que olvidarlo y plantear el partido como una final", observó.

Mala racha de resultados

"Vamos segundos en Euroliga y segundos en Liga Endesa. Nos gustaría ganar todos los partidos de veinte y estar más tranquilos, pero al final los otros equipos también compiten. El partido contra el Joventut nos debe servir para crecer", apuntó.

Mejora defensiva necesaria

"La defensa nos hizo ganar en casa del Maccabi. Tenemos mucho talento ofensivo, eso está claro, pero en defensa tenemos que dar un paso adelante, porque en los últimos partidos no se ha visto la mejor defensa", finalizó Rudy Fernández.+

[Más información: Pablo Laso: "Los jugadores están jodidos por perder, yo intento que se me pase el cabreo"]