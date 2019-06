Ayón: "Quiero ir a la NBA y si no, mi preferencia siempre será el Real Madrid"

Gustavo Ayón celebró este fin de semana el que pudo haber sido su último título como jugador del Real Madrid. Todo apunta a que el pívot saldrá este verano del conjunto blanco y no tiene problemas en reconocerlo. El mexicano ha hablado con AS acerca de su futuro y deja claro que su prioridad es volver a la NBA.

"No sé si es una despedida...", dice sobre el título de Liga. "A día de hoy no tengo absolutamente nada. Quiero ir a la NBA, es un deseo personal. Si no pudiera, mi preferencia sería siempre el Madrid. Pero ya no dependería de mí. No quiero modificar los tiempos del club, que no fiche a otro jugador por esperarme. Voy a aguardar mis opciones en la NBA y veremos qué ocurre a partir del 1 de julio", dice sobre sus intenciones.

Las razones de su marcha del Madrid

Las razones son dos: una deportiva y otra familia, que es poder estar más cerca de su hijo: ""s un tema deportivo, de ambición personal, y un asunto familiar. Tengo un hijo de siete años que me pide que lo vea los fines de semana y no es lo mismo traerlo en un vuelo de 12 horas que si estoy en EE UU, a una distancia de solo dos, o cuatro como mucho. Eso me tira bastante. Se ha hablado de dinero, pero no tiene nada que ver. La gente opina sin conocer la situación. He tenido una gran relación con el Madrid y siempre he ido de frente", dice asegurando que nunca se trató de un tema de dinero.

Gustavo Ayón ante el Fenerbahce Reuters

Ante todo, Ayón se mantiene cauto pese a todo y no descarta nada: "A todo el mundo le gustaría despedirse así, con un título. Pero mi futuro está en el aire y no sé qué va a pasar", concluye.

