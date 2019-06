Tavares: "En la habitación me dije a mí mismo que tenía que coger diez rebotes"

El pívot caboverdiano del Real Madrid, Walter Tavares, no dudó en achacar parte del triunfo del conjunto blanco, que este viernes se proclamó campeón de la Liga ACB, a la superioridad del los jugadores madridistas en el rebote.

Tavares disputa un balón contra el Barça ACBMEDIA

"Cuando estaba en la habitación me he dicho hoy tengo que coger diez rebotes, ese era mi objetivo, porque durante toda la serie habían sido mejores que nosotros en el rebote y eso no era posible porque tenemos grandes reboteadores", señaló Tavares en declaraciones a VAMOS.

Un objetivo que cumplió y con creces el jugador del Real Madrid que cerró el encuentro como máximo reboteador con trece capturas, nueve ofensivas y cuatro en defensa. En este sentido, Tavares el trabajo colectivo del conjunto blanco, que este viernes sí pudo sumar la victoria que necesitaba para proclamarse campeón de Liga, tras caer el pasado miércoles en un encuentro en el que fue hasta los instantes finales siempre por delante en el marcador.

El espíritu de un equipo ganador

"Eso es el Real Madrid todo el mundo luchando por el compañero. Eso somos nosotros. Sabemos que el otro día estuvimos cerca pero no pudimos, pero con la confianza que nos daba saber lo bien que lo habíamos hecho en el partido anterior, hoy la cosa iba a salir bien", concluyó Tavares.

