Deck y Prepelic se dejan ver en la Fan Zone del Real Madrid para la Copa

Madrid ya disfruta del ambiente de la Copa del Rey de baloncesto 2018/2019. Uno de los puntos de encuentro para los aficionados es la fan zone ubicada en la avenida Felipe II, a escasos metros del WiZink Center. El Real Madrid quiere la Copa, llega muy motivado y con la gran motivación de jugar en casa, ante la mayoría de sus aficionados. El cuadro merengue hará su debut este viernes ante el Estudiantes, con la mirada puesta en semifinales.

Deck y Prepelic en la Fan Zone del Madrid

A esa agrupación de aficionados acudieron Deck y Prepelic el día previo al debut del Real Madrid en la competición. Los dos jugadores del conjunto blanco participaron en los diferentes juegos y actividades programadas en este espacio, firmaron autógrafos y se fotografiaron con los seguidores presentes. Ambos han sido los únicos fichajes del equipo esta temporada, y poco a poco se han integrado en el grupo.

Ambos jugadores serán importantes para el técnico vasco. El argentino se ha alzado como un gran defensor, mientras que el esloveno ha suplido la baja de Llull de la mejor manera, cada vez más integrado y con mayor anotación en una de sus especialidades: el tiro de tres. Con la duda del '23', Prepelic podría volver a ser clave en el torneo del KO.

Prepelic logra un dos más uno tras una gran acción Agencia EFE

El Madrid quiere la Copa

Tavares explicó que "el equipo está de diez porque siempre se prepara para estos momentos, donde lo hacemos bien". El jugador destacó que el equipo tiene "a gente con mucha experiencia, que ha jugado muchas finales y sabe cómo hacerlo". "La gente habla de la maldición del equipo que juega en casa y vamos a intentar estar concentrados y cambiar esa historia".

El norteamericano ha asegurado que la Copa del Rey es una competición muy especial para él. "Lo he dicho muchas veces, la Copa me gusta mucho, es muy divertida. Dentro de 20 años me encantaría volver a España para presenciar como espectador este torneo", ha comentado Carroll antes del comienzo del torneo.

[Más información: Tavares: "Conocemos la maldición del local y queremos cambiarla"]