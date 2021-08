Cómo activar la estabilización de vídeo en Samsung

La estabilización de vídeo es una función esencial si queremos obtener unos vídeos con buenos resultados, que sean estables y luzcan bien. Muchos teléfonos Android incorporan estabilización de vídeo óptica y además, tenemos la posibilidad de activar una función de estabilización en sus ajustes, como ocurre en Samsung.

Esta función puede ser una gran ayuda para aquellos que tengan un teléfono Samsung que no cuenta con estabilización óptica de vídeo de serie. Así, la aplicación obtendrá al menos cierta estabilización para que los vídeos no salgan movidos y se obtienen unos resultados mejores.

Activa la estabilización de vídeos en Samsung

Samsung activar estabilizacion video

Al no existir un componente en la cámara que se encargue de estabilizar los vídeos, tenemos una opción disponible en la aplicación de cámara del teléfono. Esta herramienta no se encuentra al nivel de la estabilización óptica, pero se presenta como una buena ayuda para obtener unos resultados mejores al grabar vídeos en caso de no tener un gimbal, por ejemplo.

Los pasos que tienes que seguir si deseas usar esta función en tu teléfono Samsung son los siguientes:

Abre la aplicación de cámara de tu móvil Samsung. Pulsa en el icono de ajustes (Rueda dentada). Busca la opción estabilización de vídeo. Activa el interruptor.

Esta función va a generar una diferencia en los vídeos que grabes en tu teléfono Samsung. Vas a ver que son más estables y que en general son mejores. No consigue igualar a la estabilización de vídeo óptica, pero al menos se permite que los vídeos sean estables y resulten mejores.

Como no todos los teléfonos Galaxy cuentan con OIS (la estabilización de vídeo óptica), es una buena ayuda. Para aquellos con teléfonos de la marca dentro de la gama media o la gama de entrada, esta función puede ser una ayuda adicional.

