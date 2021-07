Cómo bloquear aplicaciones inapropiadas para niños en la Google Play Store

Los usuarios Android en España descargan aplicaciones en sus teléfonos desde la Google Play Store. Hay aplicaciones que no deseamos que nuestros hijos se puedan descargar en sus teléfonos, porque no son fiables o no nos parecen adecuadas en ese momento, como TikTok o Instagram, por ejemplo.

La Google Play Store tiene opciones para padres que permiten bloquear aplicaciones. Esto es algo que evitará que tus hijos puedan descargarse esa aplicación que no consideras apropiada en sus teléfonos Android o en el tuyo, si les dejas usar tu móvil. Los pasos a seguir no presentan demasiadas complicaciones.

Bloquea apps en la Google Play Store

Play Store control parental

Muchos padres no desean que sus hijos usen apps como TikTok u otras redes sociales en sus teléfonos, al considerarlas inapropiadas para niños. Bloquear este tipo de aplicaciones evitará que sea posible descargarlas en el teléfono. Es una opción disponible en la Play Store.

Play Store bloquear apps

Para poder usarla tendremos que recurrir al control parental en la tienda de aplicaciones. Los pasos a seguir para poder bloquear la descarga de este tipo de aplicaciones en Android son los siguientes:

Abre la Google Play Store en tu teléfono Android. Pulsa en tu foto de perfil en la esquina superior derecha. Entra en Ajustes. Acude a la pestaña de Familia. Pulsa en Control parental. Establece un PIN de cuatro dígitos para evitar que alguien entre. Activa el interruptor de controles parentales. Acude a Apps y juegos. Elige la opción Para mayores de 12 años para bloquear aplicaciones como TikTok. Si buscas una app como TikTok verás que ya no sale.

Con estos pasos ya se ha bloqueado una aplicación como TikTok. En función de la edad de tus hijos deberás seleccionar que se dejen de mostrar las apps para una edad determinada. Esto permite que en la Google Play Store se dejen de mostrar esas aplicaciones y juegos que no son recomendables o apropiados para su grupo de edad.

A medida se vayan haciendo mayores, si ya consideras que puedan usar alguna de esas apps, puedes ir ajustando este tipo de controles o en un momento determinado desactivar el control parental en su totalidad.

