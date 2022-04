Cómo borrar tu historial de ubicaciones en Google Maps y aumentar tu privacidad

Puedes borrar el historial de ubicaciones de Google Maps fácilmente si no quieres que la plataforma lleve un registro de tus desplazamientos con fecha, hora y ruta incluidas. Google Maps cuenta con muchos trucos, y el de activar el historial de ubicaciones es uno de ellos, pero es posible que no te haga demasiada ilusión que la plataforma de Google anote los movimientos que haces, incluyendo fecha y hora.

Elimina tu historial de ubicaciones

Eliminar el historial de ubicaciones en Maps El Androide Libre

Google Maps cuenta con un historial de ubicaciones que lleva un registro extremadamente detallado de los lugares en los que has estado, con información como el día, la hora y el desplazamiento exacto que has hecho, y si no quieres que este quede registrado, existe una opción para borrarlo. Sigue estos pasos:

Abre Google Maps.

Pulsa en tu imagen de perfil.

Dale a Tu cronología.

Pulsa en el botón de los tres puntos y dale a Ajustes y privacidad.

Baja hasta “Eliminar todo el historial de ubicaciones”.

Si pulsas en este botón de borrar, se eliminarán todos los datos históricos del historial de ubicaciones de Google, haciendo que tu cuenta quede limpia en este sentido.

Cómo desactivar el historial de ubicaciones de Google

Historial de ubicaciones de Maps El Androide Libre

Lógicamente, de poco sirve eliminar el historial de ubicaciones si no paras su actividad y este sigue registrando los lugares en los que estás. Por suerte, puedes desactivar este historial de ubicaciones fácilmente. Solo tienes que seguir estos pasos:

En Google Maps, pulsa en tu foto de perfil.

Dale a "Tus datos en Maps".

Pulsa en la sección de "Historial de ubicaciones".

Cronología Google Maps El Androide Libre

Una vez hayas hecho esto, el historial detendrá su actividad y no seguirá registrando los sitios a los que vayas. Esto implica que algunos apartados de Maps, como el de cronología, que hace un resumen de tus visitas y vacaciones recientes, no mostrará información personalizada sobre tus ubicaciones recientes.

