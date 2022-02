Cómo acelerar Google Assistant al eliminar los dispositivos que llevas sin usar meses

Ya se puede decir la orden de parar a Google Assistant para que se detenga sin usar ese Ok, Google, pero hay otro punto bien importante para manejarnos bien con el Asistente de Google. Y no es otro que eliminar los dispositivos que ya no usamos con Google Assistant, ya que por lo visto, entorpecen para el correcto funcionamiento de este asistente.

Google se actualiza para que elimines los dispositivos antiguos

La gran G se ha dado cuenta de que si tienes Google Assistant configurado en múltiples dispositivos ésto puede ser un factor para que vaya más lento y se ralentice la experiencia que da.

Google Home Mini

De hecho, se ha actualizado hace pocas horas la app de Google para incluir un nuevo ajuste que permite borrar todos los dispositivos en los que tenemos configurado al Asistente de Google.

Lo mejor de todo es que ese ajuste nos permite ver la lista completa de dispositivos que por tiempo indican la última vez que los usamos, así que es bien simple poder borrar lo que nos interesen o eliminarlos todos de una vez para que Google Assistant vuele de nuevo.

Así vamos a poder eliminar todos los dispositivos configurados para Google Assistant que no has usado en meses:

Primeramente actualiza la app de Google a la última versión.

a la última versión. Abrimos la app y pulsamos sobre la foto del perfil.

Accedemos a los ajustes desde el menú emergente.

Ajustes de Google Assistant El Androide Libre

Ahora pulsamos sobre Asistente de Google .

. Bajamos un poco y veremos un ajuste con un recuadro en azul: Dispositivos .

. Lo pulsamos.

El nuevo ajuste de la app de Google El Androide Libre

Ahora pasamos ante una pantalla con todos los dispositivos en el hogar de Google Home y justo abajo pone " Quita los dispositivos que no se usen ".

". Pulsamos aquí y en la siguiente lista vamos seleccionando todos los dispositivos que no hemos usado en meses.

Los eliminamos.

La lista de dispositivos a eliminar de Google Assistant El Androide Libre

En nuestro caso hemos borrado hasta 20 dispositivos y habrá que comprobar en los próximos días si Google Assistant responde más rápido. Si Google ha actualizado su app para ello, a bien seguro que alguna mejora vamos a encontrar.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan