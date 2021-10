Cómo transferir tus chats de WhatsApp del iPhone al Google Pixel: pronto en otros móviles Android 12

Cuando podemos echar una ojeada rápida a Android 12 gracias a este launcher, también vamos a poder disfrutar desde hoy mismo de la habilidad de pasar los chats de WhatsApp desde un iPhone a un Google Pixel, u otro móvil con Android 12.

Google acaba de anunciar que desde hoy mismo vas a poder transferir todos los chats de WhatsApp desde un iPhone a un Google Pixel 6 sin ningún tipo de problema. Esta función también estará disponible en otros móviles con la última versión del sistema operativo para dispositivos móviles de la gran G.

Ya puedes ir pasando tus chats

No será la primera vez que hemos escuchado de algún amigo que se le ha hecho pesado intentar pasarse a un móvil Android al no saber como transferir todo su historial de chats de WhatsApp. Parecerá algo nimio pero, para aquel usuario que no quiere manchar sus manos de barro, consigue que se echen para atrás en el último momento.

Transfiere tus chats desde el iPhone El Androide Libre

En los pasados meses hemos conocido de esta función incluso de la misma WhatsApp y cómo los propios móviles de Samsung, como sus plegables, cuentan ya con esta característica, aunque hoy mismo se abre la veda para que más terminales Android la puedan usar.

Lo que necesitamos para que se realice la magia es:

Un cable USB-C a lighting .

. Un iPhone con la última versión de WhatsApp instalada.

con la última versión de WhatsApp instalada. Un móvil Pixel con la última versión de WhatsApp instalada también.

Cómo pasar tus chats de WhatsApp del iPhone a un Google Pixel 6

Ahora seguiremos estos pasos para tener todo el historial de chats de WhatsApp de un iPhone en nuestro próximo y radiante móvil Android:

Conectamos el cable USB tipo-C a lighting en el iPhone y al móvil Android.

Cuando estemos configurando el nuevo Google Pixel deberemos de escanear el código QR en el iPhone al ir a los ajustes de WhatsApp > Chats > Mover chats a Android.

Transfiriendo los chats El Androide Libre

Seguimos las instrucciones en pantalla para pulsar en comenzar en el iPhone.

en el iPhone. Finalizamos la configuración del Google Pixel.

Copiando los chats de un iPhone a un Google Pixel El Androide Libre

Abrimos WhatsApp en el Google Pixel e introducimos el mismo número de teléfono usado.

en el Google Pixel e introducimos el mismo número de teléfono usado. Pulsamos en importar cuando se nos pida.

cuando se nos pida. Todos tus chats y datos de WhatsApp debieran de estar ya en tu nuevo Google Pixel.

Tus chats con las fotos de tu gato ya listos en tu nuevo Android El Androide Libre

La misma Google menciona que ha trabajado de forma conjunta con WhatsApp para asegurarse que en el proceso de migración los datos siempre permanecen protegidos.

Incluso cuando comienza el proceso de migración, se pausarán los mensajes que se reciban en el móvil antiguo para que la sincronización sea perfecta y no se pierda ningún mensaje por el camino.

Así puedes pasar ya tus chats de un iPhone a un móvil Android, en este caso un Google Pixel, sin ningún tipo de problema para comenzar un nuevo periplo.

