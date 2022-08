La actualización a Android 13 para los Pixel 6 es permanente: sin opción para volver a Android 12

Si Android 13 ya es toda una realidad para los propietarios de alguno de los Pixel 6 que pueden ser adquiridos desde la tienda de Google en España, también lo es la permanencia a esta versión de Android sin poder volver a la 12. Es decir, que no hay forma literal de volver a Android 12 si tuviera algún fallo importante la versión 13 o si mismamente se quisiera permanecer en ésta durante un tiempo.

Android 13 permanente

Siempre se ha podido echar marcha atrás de una versión mayor a otra anterior gracias a la capacidad de usar ADB para instalar una imagen de Android 12 u otras versiones. Y como no, hay que borrar todos los datos, pero es un proceso que puede ser hecho sin ningún tipo de problemas.

Lo que ocurre con Android 13, y vía 9to5Google, para los Pixel 6, Pixel 6 Pro y Pixel 6a es que no tienen la capacidad de bajar de versión, como podría ser Android 12. Y no es que sea un bug o algún imprevisto, sino que la misma gran G avisa desde su sitio web que los usuarios no serán capaces de volver a Android 12 después de instalar la nueva versión.

Ahora bien, la razón detrás de esta permanencia a Android 13 si uno instala la actualización tiene que ver con la nueva actualización del bootloader (el proceso de inicio del sistema) que protege de la instalación de una versión anterior.

Es una medida de seguridad para que no se pueda instalar una versión anterior de Android con la idea de buscar alguna vulnerabilidad del sistema. Así que hay que pensárselo dos veces antes de pasar a Android 12, aunque para un usuario normal nada va a cambiar precisamente, pero sí para algún otro que use alguna característica especial como el acceso a los archivos OBB desde el móvil para copias de seguridad de las partidas de juegos.

