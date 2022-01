Las ROMs no están muertas: el Samsung Galaxy S3 se actualiza a Android 12

Android se ha popularizado como un sistema operativo abierto, aunque poco a poco hayamos visto a Google intentando cerrarlo de forma indirecta, aumentando cada vez más la dependencia de sus aplicaciones y servicios. Pese a eso, se sigue liberando una versión que cualquiera puede usar sin pagar, denominada AOSP.

Esta versión es la que ha sido utilizada por el desarrollador html6405 para crear una ROM basada en LineageOS y Android 12.

El Samsung Galaxy S3 con Android 12

Este modelo, que cumplirá una década en mayo de este año, se puede actualizar con esta ROM para tener operativos muchos de sus componentes, como la conectividad de datos, la cámara, Wi-Fi, Bluetooth e incluso la aceleración de vídeo con hardware y software.

Eso sí, aún no se han implementado funciones propias de las ROM Lineage OS, pero es algo normal ya que estamos en las primeras versiones de esta ROM.

Aún con eso, hay funciones que no están soportadas, como el poder usar el PIN de la tarjeta SIM o el usar una microSD para almacenar datos. Tampoco podemos usar el NFC por el momento. El desarrollador está trabajando en versiones mejoradas de esta ROM que solventen estos problemas.

Obviamente, nadie debería usar este firmware para un móvil que se use en el día a día, pero no creemos que haya muchos Galaxy S3 en 2022 aún en curso. Eso sí, no deja de ser sorprendente que siga dado que hablar una década después de su lanzamiento, con razón es un móvil emblemático.

