Los Samsung Galaxy Note 10 empiezan a actualizarse a Android 12 en beta

Samsung ha comenzado las pruebas de la actualización de los Samsung Galaxy Note 10 a One UI 4.0, la última versión de la capa de personalización de la compañía coreana que llegará dentro de poco. Se trata de una gran noticia para los propietarios de esta familia de dispositivos, que en un futuro cercano podrán disfrutar de las novedades que integra, además de pasar a Android 12.

Samsung actualizará los Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 por detrás

Samsung actualizará esta familia de dispositivos en un futuro cercano, y la fase beta ya está disponible para los usuarios que quieran participar a riesgo de los errores que puedan experimentar en el día a día. Solo es cuestión de tiempo que se libere la actualización estable.

Según recoge Sammobile, la compañía coreana ya ha comenzado estas pruebas, por lo que los Samsung Galaxy Note 10 y del Galaxy Note 10+ ya pueden participar en la beta que también incluye una actualización a Android 12.

Samsung Galaxy Note 10

Los usuarios del Samsung Galaxy Note 10 y Samsung Galaxy Note 10+ pueden participar en esta fase beta acudiendo a la aplicación Samsung Members y registrándose en el programa de pruebas. La actualización se lleva a cabo desde el propio dispositivo, por lo que no tendrán que recurrir a un ordenador.

La familia Samsung Galaxy Note podría estar en su ocaso, y es una gran noticia que los usuarios de este dispositivo, que fue lanzado en 2019 con Android 9 Pie y la primera versión de One UI. No está claro si esta será su última actualización, pero One UI y Android 12 prolongarán la vida de este un poco más.

