Android 12 llega a los Samsung Galaxy S21 con la beta de One UI 4.0

A pocos días de que Android 12 sea presentado en su versión estable, Samsung ha lanzado la fase de pruebas para algunos de sus móviles, en concreto para los Galaxy S21 Series.

Samsung ha explicado que en esta versión de One UI se han centrado en la privacidad y en la personalización, aunque parece que no van a usar Material You de la misma forma que lo hará Google en los Pixel.

Novedades en vídeo

El portal SamMobile ha podido acceder en exclusiva a esta versión de pruebas y ha publicado un vídeo en el que se muestran muchas de las nuevas funciones.

Tened en cuenta que hablamos de una beta, y que algunas características podrían desaparecer antes de publicarse la versión estable.

Lista de países donde se podrá usar One UI 4.0 beta

Al igual que el año pasado, Samsung ha limitado las regiones en las que los usuarios se pueden inscribir para probar las versiones de Android antes del lanzamiento oficial. Los países en los que se puede instalar One UI 4.0 beta son:

China

India

Alemania

Polonia

Corea del Sur

Reino Unido

Estados Unidos

Para poder acceder a la beta deberemos instalar la aplicación Samsung Members y pulsar en el banner que aparece en esas regiones.

No sabemos cuándo podremos instalar la versión final, pero si miramos qué pasó en años anteriores deberíamos tenerla lista a finales de año, más o menos. Eso para los Galaxy S21, los terminales de gama media y de entrada siempre tardan más en recibir las actualizaciones del sistema, aunque Samsung ha mejorado mucho en este aspecto últimamente.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan