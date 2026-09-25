Samsung se quiere sumar a la moda de los auriculares tipo pendiente: se filtra el posible diseño de los Galaxy Buds On

El mercado de los dispositivos de audio inalámbricos está experimentando una notable transformación estética y ergonómica, y los modelos tipo pendiente o clip están ganando cada vez más terreno.

En este contexto de innovación, Samsung parece estar lista para dar un paso al frente con una propuesta radicalmente distinta con los nuevos Galaxy Buds On, sus primeros auriculares tipo pendiente.

Según una reciente filtración proveniente de Android Headlines, la compañía surcoreana se prepara para lanzar pronto los bautizados finalmente como Galaxy Buds On, descartando de manera definitiva la nomenclatura de Galaxy Able que se barajaba desde el pasado mes de julio.

Las fotografías filtradas recientemente despejan cualquier duda sobre la dirección de diseño que tomará este nuevo dispositivo.

A nivel estético, los Galaxy Buds On adoptan una llamativa forma de pendiente que abraza el cartílago de la oreja, dividiendo su estructura en dos elementos principales.

La sección más ancha y voluminosa, que alberga el altavoz, se asienta cómodamente en la cavidad interior sin llegar a penetrar de forma invasiva en el conducto auditivo.

Mientras tanto, la pieza curva restante se engancha en la parte exterior para garantizar una sujeción firme.

Samsung Galaxy Buds On. Android Headlines El Androide Libre

Este factor de forma deja a la vista componentes clave como los micrófonos, elementos indispensables para garantizar la nitidez durante las llamadas telefónicas.

En el apartado puramente técnico, la filtración señala que Samsung apostará por la tecnología de conducción aérea de oído abierto.

Este sistema, cada vez más popular entre los usuarios que buscan alternativas a la fatiga auditiva, permite canalizar el flujo de sonido directamente hacia los oídos aprovechando los bordes del canal auditivo, pero sin llegar a bloquear el ruido ambiental.

Más allá del hardware acústico, los datos filtrados subrayan un fuerte componente de software centrado en la interacción intuitiva.

Los rumores apuntan a que los usuarios podrán controlar el dispositivo mediante cinemática corporal, utilizando gestos como asentir o negar con la cabeza para ejecutar acciones que, muy probablemente, serán personalizables.

A esto se sumaría un sistema inteligente de volumen adaptativo capaz de incrementar la potencia de forma automática e inmediata al detectar que el usuario acaba de ingresar en un entorno ruidoso.

Como no podía ser de otra manera en el ecosistema conectado actual, los Galaxy Buds On ofrecerán una profunda integración con los asistentes de voz del momento, asumiendo la compatibilidad nativa tanto con Bixby como con Gemini.

Además, se especula con la interesante inclusión de sensores capaces de detectar el momento exacto en el que el usuario se queda dormido para pausar la reproducción de forma autónoma.

Con este inminente lanzamiento, Samsung busca irrumpir con fuerza en un segmento emergente y competitivo donde ya se posicionan exponentes sumamente interesantes, plantando cara de forma directa a rivales como los Huawei FreeClip 2.