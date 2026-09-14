WhatsApp va a cambiar para siempre: trabaja en una opción para habilitar las llamadas a los usuarios que no tengan cuenta

WhatsApp, que ya prueba una función para indicar si un contenido de un canal se ha creado con inteligencia artificial (IA), continúa trabajando en nuevas funciones que cambiarán la experiencia y su última novedad apunta a las llamadas.

La plataforma de mensajería de Meta trabaja en una novedosa función que permitirá realizar llamadas de voz y videollamadas con personas que no dispongan de una cuenta en la aplicación.

Según ha revelado el portal especializado WABetaInfo tras analizar la actualización beta para iOS 26.36.10.71 de iPhone, esta característica permitirá a los invitados unirse directamente a través del navegador web sin necesidad de descargar la herramienta.

El procedimiento para iniciar una de estas comunicaciones desde un iPhone será sumamente sencillo e intuitivo.

El usuario solo tendrá que acceder a la pestaña de 'Llamadas' dentro de la aplicación, generar un enlace de llamada y seleccionar si prefiere una comunicación de voz o de vídeo.

Una vez generado el hipervínculo, la interfaz permitirá copiarlo o reenviarlo mediante cualquier otra aplicación de mensajería, correo electrónico o redes sociales.

Además, el anfitrión tendrá la opción de añadir el evento directamente a su calendario personal desde la misma pantalla de gestión.

La función de llamadas para usuarios sin cuenta de WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

La experiencia para el receptor sin cuenta destaca por su inmediatez. Al pulsar sobre el enlace recibido, la llamada se abrirá automáticamente en la interfaz del navegador de su dispositivo móvil o de escritorio.

Sin embargo, para garantizar la privacidad de los participantes, WhatsApp ha implementado un estricto control de acceso: la entrada del invitado requerirá siempre la aprobación previa del anfitrión.

Este filtro es obligatorio para las personas sin cuenta registrada, evitando así que terceros no autorizados puedan acceder si el enlace se reenvía sin permiso.

A pesar de que el invitado no disponga de un perfil ni de la app instalada, la privacidad de la conversación estará completamente protegida.

El servicio mantiene su estándar de seguridad mediante cifrado de extremo a extremo tanto en llamadas individuales como grupales.

Para lograrlo, la plataforma genera una clave de seguridad temporal asociada directamente a la sesión del navegador web desde la que se conecta el receptor, impidiendo que personas ajenas intercepten la llamada.

Esta funcionalidad resuelve un inconveniente común en el ámbito profesional y personal: la necesidad de cambiar de plataforma para contactar con clientes o colaboradores que no utilizan WhatsApp.

De este modo, la compañía simplifica la comunicación y, de paso, ofrece una primera toma de contacto accesible que podría incitar a nuevos usuarios a registrarse.

La herramienta se encuentra actualmente en fase de desarrollo y se espera que llegue a todos los dispositivos iOS en una próxima actualización oficial; y en un futuro a Android.