La Guardia Civil alerta sobre las apps IPTV piratas para ver el fútbol gratis: "Puede costarte todos los ahorros de tu vida"

Un televisor mostrando un partido de fútbol Pexels El Androide Libre

El inicio de la temporada de fútbol vuelve a encender las alarmas en el ámbito de la ciberseguridad.

En las últimas horas, la Guardia Civil ha lanzado una seria advertencia a través de sus canales oficiales dirigida a todos los usuarios que acuden a métodos ilegales para seguir los partidos, concretamente a las IPTV.

La institución avisa en un vídeo en TikTok que "arranca la temporada deportiva y con ella aumentan los fraudes", apuntando directamente a quienes buscan contenidos de pago sin coste.

En su mensaje son directos: "si has instalado una aplicación para ver el fútbol gratis esta temporada, tu cuenta bancaria puede estar en riesgo".

El peligro oculto de las IPTV

El uso de plataformas no autorizadas se ha extendido de forma masiva en teléfonos móviles y televisores inteligentes.

El foco principal de esta alerta recae sobre "las conocidas como IPTV piratas", un formato muy extendido pero lleno de vulnerabilidades.

El riesgo técnico radica en el origen de estas herramientas, ya que al instalarse de forma externa omiten los controles de seguridad habituales.

@guardiacivil ⚠️⚠️⚠️¿Fútbol online gratis?👀👀👀 Cuidado porque hay un aumento de las ciberestafas por aplicaciones IPTV 📺 Descargadas desde tiendas no oficiales, estas apps están provistas de un software malicioso que no se detecta mediante antivirus, y que se activa en el momento en que se ejecuta la aplicación bancaria 💸 ♬ sonido original - Guardia Civil

Tal y como recalca la Guardia Civil en su vídeo, "estas aplicaciones descargadas fuera de las tiendas oficiales suelen ocultar software malicioso".

Una vez que el usuario descarga el archivo ejecutable, la amenaza comienza a operar sin dejar rastro visible en el dispositivo.

"El programa malicioso que has instalado con la aplicación pirata de televisión sin saberlo actúa en segundo plano en tu teléfono", advierten las autoridades.

Esta actividad oculta permite a los ciberdelincuentes desplegar troyanos bancarios para capturar información confidencial.

El método empleado para el robo es rápido y difícil de detectar durante el uso cotidiano del smartphone: "al abrir la aplicación de tu banco, superpone una pantalla falsa para robar tu contraseña".

A través de esta suplantación, los atacantes consiguen las claves de acceso sin levantar sospechas.

Por si fuera poco, el software malicioso toma el control absoluto de los sistemas de verificación del teléfono.

La Guardia Civil explica que el código "intercepta los SMS de confirmación y controla el teléfono sin que lo notes", lo que permite a los criminales autorizar transferencias sin el consentimiento de la víctima.

El aviso concluye con un recordatorio contundente sobre el peligro de evitar las plataformas oficiales: "ahorrarte el pago de una suscripción puede costarte todos los ahorros de tu vida".

Ante este tipo de amenazas, los expertos recomiendan desinstalar cualquier APK sospechosa y utilizar únicamente tiendas de aplicaciones oficiales.