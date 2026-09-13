Razer da un gran salto en teclados: su nuevo modelo es el primero completamente personalizable

Pocos sectores han cambiado tanto en los últimos diez años como el de los teclados para ordenador; los usuarios, especialmente los jugadores, se han vuelto mucho más exigentes y tienen necesidades muy específicas, así que encontrar un teclado que las cumpla puede ser difícil.

Tal vez por eso, Razer ha anunciado esta semana el salto a los teclados personalizables con su nueva gama Reclusa, que ha sido estrenada por el Razer Reclusa X Mini 65% y que puede convertirse en la nueva referencia de la compañía.

Hay que aclarar que este no es de esos teclados para expertos que requieren de montaje previo y aprender conceptos como los interruptores ('switches') o la lubricación; en cuanto lo sacamos de la caja, podemos usarlo.

Teclado personalizado de Razer

La idea con esta gama es mezclar lo mejor de dos mundos. Por una parte, podemos comprar este teclado y usarlo desde el primer minuto sin hacer absolutamente nada, como cualquier otro modelo de Razer; pero también tenemos una gran flexibilidad en la personalización si somos más exigentes.

El Reclusa X Mini 65% adopta un formato reducido al 65%, una distribución de teclas que prescinde del teclado numérico pero que conserva las flechas de dirección y algunas teclas de navegación esenciales. Es una elección muy popular para quienes buscan liberar espacio en el escritorio sin sacrificar funciones básicas.

Razer Reclusa X Mini 65% Razer El Androide Libre

En su interior, este modelo equipa la tercera generación de los interruptores mecánicos táctiles Razer Orange, que ya vienen lubricados de fábrica para ofrecer una pulsación más suave y fluida.

Para mejorar la acústica, Razer ha integrado un sistema de amortiguación con doble capa de silicona dentro del chasis; esto reduce la resonancia interna y evita el sonido hueco habitual en teclados de plástico o metal sin tratamiento.

La gracia de la gama Reclusa, por supuesto, se encuentra en la personalización, con soporte para sustitución en caliente o 'hot-swap'; en otras palabras, podemos extraer los interruptores e instalar otros compatibles de 3 o 5 pines con la herramienta incluida, sin necesidad de soldar, desmontar el dispositivo, o de tener conocimientos previos sobre este tipo de modificaciones.

Razer Reclusa X Mini 65% Razer El Androide Libre

Por supuesto, siendo un teclado Razer tenemos iluminación LED integrada, pero un gran detalle es que está orientada hacia el sur, lo que ofrece una mayor compatibilidad con teclas fabricadas por otras compañías.

De fábrica, este modelo viene con teclas de plástico ABS de doble inyección en una combinación de tres tonos, pensadas para resistir el desgaste del uso continuo sin que se borren las letras grabadas.

https://www.elespanol.com/elandroidelibre/moviles-android/analisis/20241003/probado-teclado-prohibido-dopaje-tecnologico-hecho-jugar-mejor-sin-ningun-esfuerzo/885161622_0.html

Este sigue siendo un teclado gaming de Razer, y posee muchas características de gama alta como la tasa de sondeo por cable de 1.000 Hz y la integración con la plataforma de Razer con tecnologías como Razer Snap Tap, Razer Snap Flex y la prioridad de doble pulsación, que se pueden activar a través de Razer Synapse.

También se integra dentro del ecosistema Razer Chroma RGB para que la iluminación se pueda sincronizar con otros dispositivos de la marca y activar efectos dinámicos con 16,8 millones de colores.

El Razer Reclusa X Mini 65% ya se encuentra disponible en España con un precio de 69,99 euros, y la compañía promete más lanzamientos en otros formatos en el futuro.