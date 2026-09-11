Samsung va a responder a los AirPods 5 con una revolución en su gama de auriculares inalámbricos

Esta semana, Apple ha dado un golpe en la mesa del sector del audio inalámbrico con la presentación de los AirPods 5, con los que pretende volver a convertirse en la referencia del mercado; pero Samsung se lo va a poner muy difícil.

No era ningún secreto que Samsung estaba preparando una nueva gama de auriculares Galaxy Buds, pero ahora Sammy Guru ha publicado bocetos e imágenes de los nuevos modelos que revelan hasta qué punto se va a expandir.

Y es que, lejos de simplemente lanzar una nueva generación de los Galaxy Buds, Samsung prepara nada menos que 3 modelos completamente nuevos, cada uno diseñado para un tipo de usuario diferente para cubrir todas nuestras necesidades.

Nuevos Galaxy Buds On

La estrella son los nuevos Galaxy Buds On, o al menos, ese es el nombre que se ha filtrado, aunque Samsung podría cambiarlo antes del lanzamiento; el nombre código usado de manera interna es "Able".

Los Galaxy Buds On destacan por su diseño único, cada uno compuesto de partes redondeadas unidas por un cable blando de silicona; la idea es que la presión entre las dos partes sea suficiente para agarrarse a nuestra oreja, obteniendo una mayor seguridad sin necesidad de que el auricular entre en nuestro oído.

Imagen filtrada de los Galaxy Buds On Sammy Guru El Androide Libre

Y es que estos son unos auriculares abiertos, y por lo tanto, la zona del altavoz descansa en la entrada del oído pero no lo llega a tapar completamente. El objetivo de este diseño parece estar en mejorar la comodidad y ofrecer una mayor autonomía, ya que la parte de la batería es más grande pero permanece tras la oreja sin molestar.

Los Galaxy Buds On estrenarán nuevas tecnologías, como Auto Volume, volumen automático, que según la filtración es capaz de subir el volumen cuando pasamos por entornos ruidosos y de bajarlo cuando entremos en una zona más silenciosa.

Los amantes del sonido fuerte también podrán usar Volume Boost para potenciar el volumen más allá de los niveles básicos, aunque eso traerá como consecuencia que el sonido se podrá escapar y ser escuchado por gente a nuestro alrededor.

Por lo demás, los Galaxy Buds On serán compatibles con tecnologías ya existentes, como la capacidad de llamar a los asistentes Gemini o Bixby con un toque o la voz, además de control por gestos de la cabeza, aunque parece que no tendrán sonido en 360 grados.

Samsung expande la gama

Además de los Galaxy Buds On, Samsung prepara al menos otros dos modelos más. Los Galaxy H1 (nombre interno y no comercial) son unos auriculares de diadema que competirán directamente contra los AirPods Max de Apple.

Poco se sabe de este modelo, aparte de que será el más completo y capaz que la compañía ha lanzado hasta ahora. El icono que ha aparecido en una app nos da algunas pistas del diseño, pero poco más.

Imagen filtrada de los Galaxy T1 Sammy Guru El Androide Libre

Una descripción explica que estos auriculares tendrán controles físicos y táctiles en cada lado, con un botón dedicado para activar la cancelación activa de ruido y la posibilidad de elegir entre dos modos diferentes así como activar el modo ambiente, que también baja el volumen del contenido de manera automática.

Una función interesante es el "modo conversación". Cuando está activado, el sistema es capaz de cambiar automáticamente al modo ambiente cuando detecta que estamos hablando. También se incluye seguimiento de los movimientos de la cabeza para que parezca que el sonido siempre viene del mismo lado.

Imagen filtrada de los Galaxy H1 Sammy Guru El Androide Libre

Por último, Samsung prepara unos auriculares especialmente diseñados para deportistas, que tienen el nombre clave Galaxy H1. La gran diferencia se encuentra en el diseño, con patillas traseras que permiten que el dispositivo se agarre a nuestra oreja de manera segura y no se caiga si estamos corriendo o saltando.

A diferencia de otros auriculares deportivos, Samsung no sacrificará las funciones avanzadas de otros modelos, y también mantendrá diferentes controles táctiles en cada unidad.