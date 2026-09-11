Motorola va a por el iPhone Duo: la compañía confirma su nuevo móvil plegable con un diseño tipo pasaporte

La llegada del iPhone Duo ha reactivado la guerra de la telefonía móvil, y Motorola ha sido la primera en recoger el guante, anunciando su plegable tipo pasaporte.

La compañía ha respondido al debut de Apple en la categoría flexible mediante un vídeo en redes sociales en el que ironiza sobre el tardío desembarco de la firma de la manzana mordida en esta tecnología y en el que anticipa su nuevo dispositivo.

Se trata de su nuevo buque insignia: un terminal de pantalla plegable con diseño en formato pasaporte.

Este dispositivo nace para batirse en la categoría más ambiciosa del mercado. Su objetivo directo no será únicamente el terminal de Apple, sino también referentes asentados en el catálogo de la gama alta como el Samsung Galaxy Z Fold 8 o el Xiaomi 18 Fold.

En el material publicitario, Motorola repasa su trayectoria en el diseño de hardware mostrando terminales históricos —encabezados por el emblemático Razr V3 de principios de los 2000— hasta llegar a la oferta actual.

La secuencia concluye con una vista previa del nuevo modelo tipo pasaporte, cuya silueta aparece velada en penumbra para mantener el misterio sobre sus acabados definitivos.

La intencionalidad del mensaje queda explicitada en el eslogan utilizado por la marca: "Nuevo en sus manos, icónico en las nuestras".

Sin fijar todavía un día en el calendario para la presentación oficial, la tecnológica ha acompañado la publicación con una declaración de intenciones dirigida a la industria: "Esperen nuestra próxima jugada".

"Ese sentimiento cuando cuelgas, y tu Razr dice todo lo que no hiciste. Algunos lo están descubriendo. Lo hemos estado haciendo aún mejor", añade Motorola en su publicación.

La confirmación oficial llega poco después de que circularan por la red diversos bocetos técnicos del chasis.

Aquellos esquemas, que ya sugerían un posible filtrado estratégico, revelaban un módulo de cámaras dispuesto en barra transversal —un detalle estético que el vídeo oficial parece validar—, un marco con bordes de acabado pulido, un mecanismo de bisagra orientado a la apertura rápida, cubierta de cristal 3D y un panel interno diseñado para mitigar la huella del pliegue central.

Los componentes clave del sistema, como el procesador, la configuración de memorias, la capacidad de la batería o el precio, permanecen bajo reserva.

La incorporación de esta variante amplía una hoja de ruta especialmente activa.

El nuevo terminal en formato pasaporte supondrá el quinto lanzamiento con pantalla flexible que Motorola comercializa en lo que va de 2026, sumándose al Razr Fold y a la familia compuesta por los Razr 70, 70 Plus y 70 Ultra.