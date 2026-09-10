El Galaxy Z Fold 8 ya tiene una de las mejores cosas del iPhone Duo, mientras Samsung presume de ventas en España

La esperada presentación del primer móvil plegable de Apple no ha decepcionado, con un iPhone Duo que mantiene los estándares de diseño e innovación de la compañía con muchas funciones muy interesantes y rompedoras.

Por ejemplo, una de las funciones más llamativas que se mostraron en la presentación es un efecto de transición que ocurre cuando cambiamos desde la pantalla exterior a la interior, y viceversa.

El vídeo publicado por Apple muestra cómo el dispositivo detecta cuando está siendo abierto, y en ese momento genera un efecto en el que la pantalla se oscurece de manera parcial, dando la sensación de que la imagen simplemente se ha hecho más grande o más pequeña.

Es uno de esos pequeños detalles de calidad por los que Apple es famosa, pero que en el fondo, no es nada especial como ha demostrado un usuario de Reddit, moomanjohnny, que ha conseguido implementar el mismo efecto en un Galaxy Z Fold 8.

Por el momento, se trata de una simple prueba de concepto que demuestra que este tipo de animaciones que se ejecutan al detectar la apertura o el cierre del dispositivo son perfectamente posibles en One UI.

Por supuesto, esto no significa que Samsung vaya a adoptar un efecto parecido en futuras versiones de su sistema, pero es una posibilidad; como también es posible que una app permita adoptar este efecto con una simple modificación.

De hecho, así es como el creador de este efecto lo ha conseguido; desarrolló una app que obtiene los valores de la bisagra y los usa como base para generar la animación usando la API de presentación del sistema.

Sin embargo, el creador advierte que implementar este efecto a escala (es decir, para todos los dispositivos plegables) no es posible por el momento porque Samsung no ofrece el acceso necesario a las apps de terceros.

Por lo tanto, por ahora esta es una curiosidad que muestra que los plegables Android pueden hacer lo mismo que el iPhone Duo, y que los fabricantes pueden adoptar algo parecido si realmente quieren.

El Galaxy Z Fold 8 es un éxito

Sin embargo, hay que aclarar que los plegables de Samsung ya han tenido mucho éxito sin necesidad de estas florituras. De hecho, esta misma semana, y sin duda para coincidir con el evento de Apple, Samsung ha presumido de cifras de ventas, y son sorprendentes.

Según los datos de la compañía, las ventas conjuntas del Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra han subido un 65% en España respecto a la generación anterior, dejando claro la alta demanda que hay de sus plegables.

A nivel europeo la historia es muy parecida, con los nuevos modelos obteniendo un aumento del 50% en ventas respecto al Galaxy Z Fold 7, y Samsung resalta que hay un incremento del 60% en usuarios de iPhone que han dado el salto al Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra o Galaxy Z Flip 8.

Pero sin duda alguna, el gran culpable de este éxito es el Galaxy Z Fold 8, el modelo que adopta un formato similar al que ahora Apple ha escogido para el iPhone Duo, con una pantalla exterior más ancha.

No en vano, en España el Galaxy Z Fold 8 representa actualmente más del 35% de las ventas de toda la gama.