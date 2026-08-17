Samsung puede cambiar sus móviles para siempre, con un rediseño completo de la gama Galaxy que ya ha registrado

Imagen conceptual de cómo sería el Galaxy S27 Ultra generada por IA Manuel Ramírez | Gemini El Androide Libre

Soplan vientos de cambio en Samsung. La compañía podría dar un salto importante con los futuros Galaxy S27, adoptando un nuevo diseño para el conjunto de cámaras que abrirá nuevas posibilidades y solucionará algunos de los problemas actuales.

El nuevo diseño ha sido descubierto por Android Headlines y aparece en una patente registrada recientemente en WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por lo que se trata de algo más que un simple rumor.

Sin embargo, antes que nada hay que aclarar que este registro no implica necesariamente que Samsung vaya a usar este diseño; muchas compañías tienen una política de patentar todo lo que hacen incluso si no tienen pensado usarlo, por si acaso en el futuro alguien intenta usarlo.

Dicho esto, tenemos que decir que el nuevo diseño parece una buena idea. El cambio es simple pero efectivo: consiste en mover la barra de cámaras de una posición vertical a una posición horizontal, en el que las lentes están dispuestas en una fila en la parte superior de la trasera.

En otras palabras, recuerda mucho a la barra de cámaras que los Google Pixel llevan usando desde la sexta generación y que se ha convertido en una de sus señas de identidad pese a los rediseños que ha recibido.

Sin embargo, Google no es la única marca que ha optado por este diseño, y otras compañías también han lanzado ya dispositivos con las cámaras alojadas en una barra superior.

Patente de un móvil registrada por Samsung WIPO El Androide Libre

Y es que esta disposición horizontal tiene muchas ventajas respecto al diseño vertical usado hasta ahora por los Galaxy, y es muy probable que ese sea el motivo detrás de este cambio.

Por ejemplo, de esta manera el móvil ganará mucha estabilidad cuando lo pongamos boca arriba, especialmente si no le hemos puesto una funda; ya no se moverá de un lado a otro e incluso debería ser más fácil de coger con una mano.

Con este diseño también se gana mucho espacio usable en la zona trasera del dispositivo, algo que puede ser especialmente importante para la nueva carga magnética basada en el estándar Qi2.

Los Galaxy S26 ya usan Qi2 para casi todo lo relacionado con la carga inalámbrica, excepto una cosa: los imanes que permiten unir accesorios y cargadores magnéticos. Es posible que limitaciones de espacio lo hayan impedido hasta ahora, y este cambio puede facilitar que Samsung dé el salto a la carga inalámbrica.

Por supuesto, Samsung ya permite usar carga inalámbrica con una funda oficial, pero incluso si la compramos es posible que no podamos usar todos nuestros accesorios porque chocan con el conjunto de cámaras. Una barra de cámaras solucionaría esto.

Aunque por el momento no hay filtraciones que indiquen que el Galaxy S27 vaya a adoptar este nuevo diseño, sería lo más lógico para Samsung; aunque es posible que la compañía se espere hasta los próximos Galaxy Z Fold 9 para el cambio.