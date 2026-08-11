Spotify por fin toma medidas contra los artistas generados por IA: los marcará y eliminará de las recomendaciones

Spotify tiene un problema. Algunos de los artistas que han dominado la plataforma en los últimos meses realmente no existen, sino que han sido generados completamente por inteligencia artificial; y los usuarios se están empezando a cansar.

La compañía tiene parte de culpa en esto. En el 2023, su CEO Daniel Ek pareció abrazar la transición hablando de un "área gris" aceptando a los llamados "artistas fantasma" inspirados en músicos reales, y la propia compañía metió canciones generadas por IA en listas muy populares como "Ambient Chill".

Ahora, Spotify da un aparente giro de 180 grados en su política, confesando que "los usuarios han sido claros en decirnos que no les gusta ver un perfil de artista que parece humano, solo para encontrarse con que está generado por IA".

Hay que aclarar que el contenido generado por IA no ha sido prohibido en Spotify, ni mucho menos; pero las medidas tomadas deberían dar más información a los usuarios, además de evitar que se encuentren este tipo de contenido.

Para empezar, Spotify ha lanzado una nueva etiqueta llamada "AI Persona" que aparecerá cuando un perfil de artista "presenta una identidad generada por IA con apariencia humana en lugar de representar a una persona real".

El creador del perfil tendrá la opción de activar esta etiqueta, pero Spotify promete que no dependerá únicamente de esto y que también usará "revisiones humanas" junto con herramientas de investigación para aplicar esta etiqueta. En el futuro, los propios usuarios podrán denunciar perfiles.

En ese caso, se mostrará una etiqueta que indica que "probablemente" el artista es una IA, pero la compañía dará la posibilidad de presentar una apelación en caso de que el sistema se haya equivocado.

Las nuevas etiquetas que marcan artistas IA en Spotify Spotify El Androide Libre

La consecuencia más importante de esta etiqueta es que los artistas generados por IA no aparecerán en las recomendaciones de Spotify, por lo que en un principio no deberíamos volver a escucharlos si no estamos suscritos o si no hemos escuchado sus canciones.

Spotify afirma que este cambio se produce porque quiere estar centrada en "dar visibilidad a la música de artistas auténticos que están construyendo una trayectoria profesional en la industria musical".

Sin embargo, la compañía también reconoce que el objetivo "es garantizar que Spotify sea el lugar más transparente y fiable para escuchar música", lo que recalca la falta de confianza que puede estar creciendo entre los usuarios últimamente.

Hay que aclarar que Spotify no prohíbe ni está en contra de la música generada por IA, ni de lejos. La compañía de hecho reconoce que "existe un amplio abanico de formas en las que los artistas utilizan la IA como herramienta creativa".

Por lo tanto, esta medida no evitará que podamos escuchar canciones generadas por IA, si su creador es humano y ha sido identificado como tal; sólo evitará que podamos ser engañados por un artista que afirma ser real.

En cambio, para saber cómo se ha creado una canción, Spotify ofrece a los artistas la posibilidad de incluir créditos de IA así como SongDNA, una función que muestra a los implicados en la creación de la canción. Pero estas funciones no son obligatorias, así que depende de la buena fe del creador y del abuso de la confianza en una audiencia cada vez más cansada.