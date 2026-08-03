Samsung va a cambiar las cámaras del S27 Ultra para siempre: usará menos sensores pero de mejor calidad

Los nuevos plegables de Samsung acaban de ser presentados, pero eso también significa que ya ha empezado la cuenta atrás para los modelos más importantes de la marca, la gama Galaxy S.

Lo interesante es que, a diferencia de lo que ocurrió en pasadas generaciones, Samsung prepara importantes cambios en todos los dispositivos, incluyendo nuevos modelos como el nuevo Galaxy S27 Pro.

A eso hay que sumar que, por primera vez en cinco años, Samsung va a renovar completamente las capacidades fotográficas del modelo Ultra. Y lo hará reduciendo la cantidad de lentes del Galaxy S27 Ultra.

Desde el lanzamiento del Galaxy S21 Ultra, Samsung ha apostado por un sistema compuesto por cuatro sensores traseros. Sin embargo, los últimos rumores confirmados por Ice Universe revelan que el Galaxy S27 Ultra integrará únicamente tres sensores.

En concreto, la configuración filtrada está protagonizada por un sensor principal de 200 Mpx, acompañado por una cámara ultra gran angular de 50 Mpx y un único teleobjetivo de tipo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico de 5 aumentos. La cámara selfie seguirá usando un sensor de 16 Mpx.

Por lo tanto, la filtración desmiente las especulaciones de un segundo teleobjetivo, ya que Samsung va a prescindir del sensor secundario de tres aumentos usado en el Galaxy S26 Ultra actual.

Aunque pueda parecer que eliminar un sensor es algo contraproducente para mejorar la calidad fotográfica del S27 Ultra, en realidad tiene mucho sentido.

Para empezar, el segundo teleobjetivo de 10 Mpx siempre ha ofrecido un rendimiento limitado, especialmente en situaciones de baja luminosidad. En la práctica, hacer una foto con el sensor principal con la resolución máxima de 200 Mpx y a continuación recortarla ofrece mejores resultados en nitidez.

La retirada del cuarto sensor permitirá a Samsung liberar espacio físico dentro del chasis del teléfono; y lo mejor de todo es que, para compensar, el S27 Ultra adoptará la última tecnología para mejorar la calidad de imagen.

Para mejorar la captura de luz y reducir las aberraciones ópticas, Samsung Electro-Mechanics y Samsung Electronics mantendrán y extenderán el proceso de fabricación de lentes por impresión de chorro de tinta, conocido técnicamente como 'inkjet lens printing'.

Esta tecnología reemplaza la tradicional película antirreflectante de plástico por una tinta mate especial depositada mediante un chorro de alta precisión.

Esta tinta mate cumple la misma función para eliminar los reflejos indeseados de las láminas convencionales, pero sin el inconveniente del grosor adicional dentro del módulo de la cámara.

Esta tecnología se aplicará en tres de los módulos de la cámara trasera del dispositivo, en concreto los identificados internamente como L3 Tele, L3 Wide y L6 Wide, donde una capa de lente por módulo recibirá esta aplicación de tinta.

El espacio ganado con esta reestructuración permitirá ampliar el tamaño de otros componentes internos, como por ejemplo, la batería.