Google Fotos va a cambiar para siempre: trabaja en una función para permitirte ocultar todos los detalles sensibles en tus fotos

Google Fotos es la mejor herramienta que tienes para tus imágenes Jacinto Araque El Androide Libre

Google Fotos, que desde hace poco permite convertir tus vídeos en obras de arte, está trabajando en una nueva función que lo cambia todo: te permitirá ocultar todos los detalles sensibles en tus fotos.

Compartir capturas de pantalla o fotografías cotidianas se ha convertido en un gesto habitual, pero a menudo estas imágenes contienen información sensible que no debería hacerse pública: desde números de cuenta o direcciones postales hasta rostros de terceros o códigos de verificación.

Hasta ahora, proteger esos datos en el ecosistema de Google exigía paciencia y bastante pulso. Afortunadamente, Google Fotos está preparando una solución dedicada para poner fin a las censuras imperfectas.

Según un hallazgo reciente publicado por el medio especializado Android Authority, la gran 'G' trabaja en una herramienta específica para redactar y ocultar detalles confidenciales en las imágenes.

Tras analizar las entrañas del código de la aplicación, se descubrió una función en desarrollo acompañada de instrucciones muy claras: "Censura las zonas sensibles de tus fotos", dejando patente la intención del equipo de software.

Hasta la fecha, los usuarios que querían difuminar un dato en Google Fotos debían conformarse con la herramienta de marcación tradicional (la opción de Pluma o Lápiz).

Este método no solo resulta tosco e impreciso al dibujar con el dedo sobre la pantalla, sino que también puede presentar serios riesgos de seguridad.

La función de Google Fotos para ocultar tus datos. Android Authority El Androide Libre

En múltiples ocasiones se ha demostrado que los trazos de pincel digital pueden dejar transparencias residuales o ser revertidos mediante ajustes de contraste y brillo, exponiendo la información que se pretendía proteger.

Por el momento, la nueva herramienta se encuentra en una fase preliminar de desarrollo.

Las pruebas indican que la función aún provoca el cierre inesperado de la aplicación al pulsar el botón correspondiente, por lo que no ha sido posible confirmar el acabado visual exacto.

Se ignora si Google apostará por una pixelación clásica, un desenfoque tipo blur, un patrón de mosaico o un bloque sólido de color negro, aunque cualquier alternativa supondrá una mejora sustancial respecto al trazo manual.

Con esta actualización, Google Fotos se pondría finalmente a la altura de otros fabricantes de la competencia.

Capas de personalización como One UI de Samsung o sistemas operativos rivales como iOS ya integran desde hace tiempo utilidades específicas para pixelar o difuminar áreas en pocos toques.

Asimismo, dado el fuerte impulso de la inteligencia artificial (IA) dentro de Android, no se descarta que en el futuro este editor incluya detección automática de datos sensibles como DNI o tarjetas de crédito.

A pesar de que no existe una fecha confirmada para su despliegue masivo, la llegada de una función de censura nativa representa un paso fundamental para la privacidad cotidiana.