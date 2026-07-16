Spotify cambia para siempre: lanza cuentas gratuitas para los niños menores de 13 años que están gestionadas por los padres

Spotify sigue realizando importantes cambios en la plataforma. Tras añadir la opción de escuchar artículos de revistas de formato largo narrados, la empresa ahora lanza las cuentas gratuitas para los niños menores de 13 años.

A través de un comunicado, Spotify ha confirmado que añadirá las cuentas gratuitas gestionadas por los padres para niños menores de 13 años a su plan gratuito.

Unas cuentas que, a partir de ahora, están disponibles para los padres y tutores con cualquier plan de Spotify en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania y los Países Bajos.

La compañía ha confirmado igualmente que las cuentas gestionadas gratuitas llegarán a otros mercados pronto, entre los que se encuentran Canadá, Nueva Zelanda y muchos países de Europa y Latinoamérica.

La función de "cuentas gestionadas" para menores, que hasta ahora estaba limitada a usuarios de pago, ya está disponible de forma más amplia.

La cuenta gratuita para niños en Spotify. Spotify El Androide Libre

Esta herramienta, que se presentó originalmente en el año 2024 bajo el nombre de "Cuentas Administradas", permite a los padres supervisar la actividad musical de sus hijos dentro de la plataforma.

Al tratarse de perfiles independientes, la actividad de los menores no influye en el algoritmo de los adultos ni se refleja en su resumen anual de Spotify.

Los usuarios más jóvenes pueden marcar canciones como favoritas, crear listas propias y recibir sugerencias adaptadas a sus gustos.

La llegada de estas cuentas al entorno gratuito se enmarca en una tendencia general del sector tecnológico, que busca reforzar el control parental sobre el uso que hacen los menores de los servicios digitales, en un contexto marcado por una mayor presión regulatoria.

A través de estas cuentas, los padres pueden limitar la reproducción de determinados artistas o temas. Por defecto, el contenido explícito está bloqueado y la reproducción de vídeo desactivada.

Además, las funciones interactivas se reducen, lo que impide el acceso a herramientas con restricciones de edad, como los mensajes.

Este sistema ofrece igualmente un mayor grado de control sin necesidad de recurrir a Spotify Kids, una aplicación más limitada en funcionalidades.

Para activar una cuenta gestionada, el titular de un Plan Familiar debe entrar en la configuración de su cuenta, seleccionar "Añadir miembro" y elegir la opción "Agregar un oyente menor de 13 años (o equivalente según el país)".

A partir de ahí, la propia plataforma guía a los padres en la creación del perfil del menor, incluyendo la elección del nombre de usuario y los ajustes de contenido, que pueden modificarse en cualquier momento.