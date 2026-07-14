Google Imágenes cambia para siempre: el buscador ahora se parece más a Pinterest y permite crear imágenes con IA

Una de las herramientas más usadas de Google es, sin duda alguna, la sección de Imágenes, donde podemos encontrar todo tipo de fotografías e ilustraciones sobre cualquier tema que queramos.

Podemos acceder a esta sección pulsando en "Imágenes" cuando hagamos una búsqueda, o accediendo directamente a la página images.google.com para empezar a buscar imágenes de manera directa.

Ahora, Google ha anunciado una renovación completa de Google Imágenes para celebrar el 25º aniversario de la función, con el objetivo de modernizar y ampliar la experiencia, que ya está disponible en inglés y en los EEUU pero que debería llegar al resto de idiomas y países en el futuro.

Un simple vistazo a las capturas compartidas por Google deja en evidencia la clara inspiración en Pinterest que han tenido los diseñadores de la compañía, porque los resultados de la búsqueda ahora aparecen como una galería.

El resultado es una página en la que las imágenes aparecen más grandes que nunca, lo que permite verlas fácilmente sin necesidad de pulsar en ellas. Para compensar, los enlaces a las páginas se han simplificado solo con el nombre de la web, pero al menos no los han quitado completamente.

De hecho, esta galería es dinámica y se actualiza en tiempo real y de manera "inteligente" según Google, para adaptarse mejor a nuestros intereses. Para ello, las colecciones han ganado una gran importancia.

Tal vez no lo sabías, pero Google Imágenes ya permite guardar cualquier imagen que encontremos en los resultados de búsqueda y crear colecciones en diversas categorías para usarlas cuando las necesitemos.

Las colecciones ganan mucho protagonismo en el nuevo Google Imágenes Google El Androide Libre

Ahora, las colecciones han pasado de ser una función prácticamente desconocida a uno de los pilares del nuevo Google Imágenes, y en el nuevo diseño aparecen en una nueva barra horizontal debajo del recuadro de búsqueda.

Cada vez que guardemos una nueva imagen en una colección, Google lo tendrá en cuenta para personalizar más los resultados y mostrar nuevas imágenes similares que nos puedan interesar añadir.

De esta manera, podemos tener una colección de fotografías de ropa que nos pueda interesar para las vacaciones, o inspiraciones para un proyecto que tenemos en marcha.

Por supuesto, las colecciones solo están disponibles si iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google, para sincronizar los datos entre todos nuestros dispositivos.

Si no encontramos la imagen que queríamos, Google no quiere que nos vayamos a otro sitio, y por eso también ha presentado la segunda gran novedad del rediseño: un generador de imágenes integrado en la búsqueda de Google.

Al igual que el generador de imágenes de Gemini, está basado en el último modelo Nano Banana y es capaz de convertir cualquier término que busquemos en una imagen personalizada.

Esta funcionalidad estará disponible en todos los países en los que ya está permitida la creación de imágenes en el Modo IA, por lo que en España aún no podemos usarla.