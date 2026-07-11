Esta es la primera batería externa de lujo: combina con los productos de Bang & Olufsen y con el bolso y cuesta 145 €

La batería externa se ha convertido en un accesorio imprescindible para todos los usuarios de smartphones, y a la hora de elegir una, la mayoría de la gente se fija en detalles técnicos como la capacidad, las conexiones o las funciones adicionales.

Pero ninguna marca se centra en algo que es igual de importante para muchos consumidores: el diseño. La inmensa mayoría de las baterías externas son iguales, con una cubierta de plástico negro; ahora, Bang & Olufsen ha demostrado lo que es posible.

La marca, reconocida mundialmente en el sector del audio, ha anunciado esta semana su primera Powerbank, una batería externa que está diseñada específicamente para combinar con sus productos y ofrecer una alternativa de lujo a sus clientes.

Lo fácil para B&O hubiera sido importar baterías de un fabricante chino y poner su logotipo, pero la compañía ha querido hacer justicia a su imagen de marca; no en vano, sus auriculares y altavoces son tan conocidos por su sonido como por su diseño.

La batería externa de B&O destaca por combinar una superficie de vidrio con un chasis fabricado en aluminio de alta resistencia; una combinación única en el sector, especialmente porque los bordes metálicos han sido cortados con diamante y presentan un acabado de textura de arena obtenida mediante chorros de perlas que tiene como beneficio adicional un mejor agarre.

La batería está disponible únicamente en dos acabados, Infinite Black y Hourglass Sand, unas tonalidades específicamente elegidas para combinar con los auriculares Beoplay H100 de la marca.

Bang & Olufsen Powerbank Bang & Olufsen El Androide Libre

Esto no es casualidad, ya que B&O presenta esta batería como un complemento perfecto para seguir usando los auriculares inalámbricos cuando su carga se agote en viajes largos y así no depender de los enchufes de las terminales.

De hecho, la compañía afirma que ambos productos se han desarrollado de manera conjunta para ofrecer una sensación unificada y de diseño exclusivo; aunque por supuesto, podemos usarla con cualquier dispositivo con conexión USB-C de carga.

Si estamos dedicando tanto espacio al diseño es por una buena razón. La Powerbank de Bang & Olufsen no destaca en el aspecto técnico, al menos no comparada con modelos de otras marcas que cuestan mucho menos.

Por ejemplo, la capacidad interna es de apenas 5.000 mAh, que se queda muy atrás de otros modelos de 10.000 mAh pero que debería ser más que suficiente para su cometido de complementar unos auriculares inalámbricos.

Bang & Olufsen Powerbank Bang & Olufsen El Androide Libre

Una de las características técnicas más avanzadas es la compatibilidad con el estándar Qi2 de carga inalámbrica magnética, alcanzando una potencia de 15 W sin cables; de esta manera, podemos usarla con nuestro iPhone con MagSafe o con smartphones Android que hayan adoptado ya esta tecnología como los Pixel 10 sin necesidad de funda.

Si necesitamos algo más de potencia, la salida USB-C integrada eleva la transferencia de energía hasta los 20 W, que sigue sin ser lo mejor que hemos visto pero, de nuevo, no está mal para lo que está diseñado.

El puerto de entrada permite un máximo de 18 W de potencia, y según B&O, una conexión de apenas 5 minutos obtiene hasta 3,5 horas de reproducción de música adicionales con los auriculares de la marca.

El precio de la Powerbank de Bang & Olufsen es de 145 euros en el mercado europeo, lo que la coloca muy por encima de alternativas muy populares en cuanto a precio pero no en cuanto a funcionalidades. Pero siendo sinceros, eso no debería importarnos si apreciamos el diseño y el lujo como los factores determinantes, especialmente teniendo en cuenta que los Beoplay H100 cuestan 1.800 euros.