Google cierra uno de sus servicios más usados y la lía: millones de usuarios se quedan sin gifs animados de repente

Aparte de por ser una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, si Google es famosa por una cosa, es por no tener reparos en cerrar servicios muy populares; incontables apps y funciones se han perdido para siempre por esta política, desde Google Reader a las diferentes apps de mensajería que ha tenido.

Ahora se suma otro servicio más a la lista, pero en esta ocasión, los usuarios de Google no son los afectados; de la noche a la mañana, millones de personas se han quedado sin acceso a los gifs animados en apps como WhatsApp o X.

El motivo no es otro que el cierre de la API de Tenor, el servicio de alojamiento de gifs que Google compró en el 2018 y que hasta ahora era la mejor herramienta para encontrar gifs y compartirlos en redes sociales.

Hay que aclarar que Tenor como tal no ha sido cerrado. La página web sigue funcionando sin problemas y no hay planes de cerrarla, al menos por ahora.

Lo que Google ha cerrado es la API, es decir, la conexión que permitía que otras apps accedieran a su base de datos y así obtener los gifs almacenados en la plataforma. En otras palabras, lo que Google ha hecho ha sido cerrar la puerta a la competencia.

Y es que las apps de Google, como GBoard y Google Messages, siguen teniendo acceso a Tenor y podemos seguir usando Tenor para buscar y compartir gifs con nuestros contactos; pero cualquier competidor ahora se ha quedado sin gifs.

Google ha intentado justificar esta polémica decisión en que forma parte de sus intentos de concentrar los recursos que tiene y en mejorar sus productos base. Pero en la práctica, a nadie se le escapa que Google acaba de hacer mucho daño a sus competidores.

Aunque el cierre de la API de Tenor para el pasado 30 de junio no era ningún secreto, muchas plataformas no han tenido tiempo de encontrar alternativas para ofrecer gifs animados, y como resultado, han perdido la capacidad de compartirlos.

La mayoría de las grandes apps ha dado el salto a otras plataformas alternativas. Por ejemplo, Discord ha adoptado una integración con Klipy, aunque también ha probado con Giphy, mientras que WhatsApp se ha centrado únicamente en Klipy.

Por su parte, X ha tardado un poco más, y sólo confirmó a finales del mes pasado que se había visto "forzada" a migrar a otra plataforma sin dar su nombre.

Peor es el caso de Windows 11, que ahora muestra un mensaje de "Servicio de GIF no está disponible" si intentamos insertar un gif a través del menú de emojis. Afortunadamente, Microsoft ha confirmado que ya ha arreglado el fallo y sólo tenemos que actualizar Windows 11 para que empiece a usar Giphy para buscar gifs.

Para los usuarios, el mayor cambio es que pueden perder acceso a sus gifs animados favoritos, si los habían obtenido a través de Tenor; además, es posible que no puedan encontrar el gif que quieren en las nuevas plataformas que se han integrado en sus apps.

La única alternativa real es usar la página web de Tenor, buscar el gif que queremos y compartirlo, ya sea guardándolo en nuestro dispositivo primero o a través de los botones de redes sociales incluidos.