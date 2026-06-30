WhatsApp ya te deja reservar tu nombre de usuario para no dar tu número de teléfono a otros: así puedes hacerte con el tuyo

WhatsApp da por fin el paso que muchos de sus usuarios llevaban años pidiendo. La aplicación de mensajería de Meta ha anunciado la llegada de los nombres de usuario, una función diseñada para proteger nuestra privacidad y evitar la obligación de compartir nuestro número de teléfono personal con desconocidos.

Aunque el despliegue definitivo y funcional de esta herramienta se producirá a finales de año, la compañía acaba de abrir el proceso de reserva de forma anticipada.

Hasta ahora, añadir a un nuevo contacto en WhatsApp —ya sea un compañero de trabajo, los integrantes del grupo de padres del colegio o alguien que acabamos de conocer— implicaba irremediablemente darle nuestro número de móvil.

Esta vinculación ha sido siempre uno de los puntos débiles de la plataforma frente a alternativas como Telegram. Con los nuevos nombres de usuario, la dinámica cambia por completo: bastará con facilitar un 'alias' para empezar a chatear, manteniendo nuestro teléfono oculto.

Dado que WhatsApp cuenta actualmente con más de 3.000 millones de usuarios a nivel mundial, la carrera por conseguir un alias corto o atractivo va a ser intensa.

@elandroidelibre A partir de ahora podrás escribir a otras personas por WhatsApp, aunque no sepas su número de teléfono. Este año WhatsApp cambia para siempre con un nuevo sistema que centra la privacidad en los nombres de usuario, como en Telegram e Instagram. Para mantener en privado el teléfono, la app empieza a permitir reservar el nombre que necesitarán saber los demás usuarios para poder hablar contigo. ♬ sonido original - El Androide Libre

Por este motivo, Meta ha habilitado desde esta misma semana la opción de bloquear tu identificador o alias preferido antes del lanzamiento oficial.

Y para aquellos faltos de inspiración, la propia app integrará un generador automático de nombres.

Cabe señalar igualmente que existe una excepción importante enfocada al sector profesional.

Los creadores de contenido, las pequeñas empresas y las organizaciones tendrán prioridad para reclamar exactamente el mismo nombre de usuario que ya utilizan en sus cuentas de Facebook o Instagram, asegurando así su identidad de marca en todo el ecosistema de Meta

Los nombres de usuario en WhatsApp. WhatsApp El Androide Libre

Lejos de convertirse en una red social abierta, WhatsApp subraya que este sistema mantendrá la esencia privada de la plataforma.

Esto se debe a que no existirá un directorio público donde buscar a otras personas ni habrá sugerencias algorítmicas de contactos. Quien quiera hablar contigo por esta vía deberá teclear tu nombre de usuario exacto.

Adicionalmente, la compañía introduce una interesante capa extra de seguridad para evitar el spam: una "clave de nombre de usuario" opcional.

Se trata de un código o PIN que el emisor deberá conocer obligatoriamente para poder enviarte el primer mensaje.

Cómo reservar tu nombre de usuario

El proceso para reservar tu alias o nombre de usuario es rápido y ya está activo en las versiones más recientes de la aplicación. Para asegurarte el tuyo, solo debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y dirígete al menú de 'Ajustes' (o Configuración, dependiendo de tu sistema operativo).

Toca en el apartado 'Cuenta'.

Selecciona la nueva opción 'Nombre de usuario' y escribe el identificador que desees reservar.

Es importante mencionar que esta novedad se irá activando de manera gradual a nivel global durante los próximos meses. La propia aplicación enviará una notificación a los usuarios cuando el despliegue esté completado en su país.

Una vez activo, si tienes configurado tu nombre de usuario, tu número de teléfono dejará de ser visible en las nuevas conversaciones.