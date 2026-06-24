Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su tira de luces LED más barata: está disponible por solo 1,49 euros

Lidl es uno de los supermercados más populares en España debido a su amplio catálogo de productos de electrónica, entre los que se encuentran auriculares inalámbricos o cargadores para el móvil; a los que ahora se suma una nueva tira de luces LED barata.

Concretamente, Lidl ha puesto a la venta una nueva tira de luces LED fabricada por la marca Livarno que está disponible por tan sólo 1,49 euros. Un chollo que se puede encontrar tanto en su tienda online como en sus establecimientos físicos.

Sin embargo, en estos últimos habrá que tener algo de suerte para dar con este chollo, ya que se esperan colas kilométricas para hacerse con él.

Pero, ¿qué hace tan especial a este dispositivo? La respuesta reside en su enorme versatilidad y facilidad de uso. Este modelo está diseñado estratégicamente para solucionar los problemas de iluminación puntual en los rincones más oscuros del hogar, siendo el complemento perfecto para instalar en el interior de armarios, roperos o vitrinas.

El dispositivo consta de una tira de luces de 1 metro de longitud que incorpora un total de 30 luces LED de bajo consumo. Una de sus características estrella para adaptarse a cualquier hogar es su capacidad de personalización: la cinta se puede acortar de forma individual para ajustarse al milímetro al espacio que el usuario necesite iluminar.

La tira de luces LED de Lidl. Lidl El Androide Libre

A esto se suma una instalación que no requiere de herramientas, taladros ni conocimientos de bricolaje. La tira cuenta con una superficie autoadhesiva, lo que permite fijarla de manera rápida y segura en cuestión de segundos. Su uso, debido a su clase de protección IP20, está destinado exclusivamente a espacios interiores.

En el apartado técnico, destaca por ofrecer una iluminación práctica y clara. La tira rinde a una potencia máxima de 1,2 W y emite una luz de color blanco neutro (con una temperatura de color de 4000 K y un flujo luminoso de 110 lúmenes). Esta tonalidad neutra es la más recomendada para iluminar vestidores o estanterías, ya que permite ver con claridad sin distorsionar los colores reales de la ropa o los objetos expuestos.

Otro de los grandes alicientes de este producto es su total independencia de los enchufes. Al funcionar íntegramente mediante pilas (requiere 3 baterías AA de 1,5 V), el usuario se libra de lidiar con cables molestos o de tener que buscar una toma de corriente cercana.

El control de la iluminación se realiza mediante una conexión y desconexión manual a través de un sencillo interruptor, el cual está alojado en una discreta caja de pilas.

Las reducidas dimensiones de este compartimento (7,9 x 5,4 x 2 cm) y el peso ultraligero del conjunto (apenas 31 gramos) permiten ocultar el mecanismo fácilmente, manteniendo una estética limpia.