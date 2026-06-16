El Galaxy S27 Ultra va a ser una revolución en el sector: Samsung prepara una gran cantidad de novedades

El mes que viene, durante el próximo Samsung Unpacked, se espera la presentación de los nuevos plegables de la compañía, así que tal vez por eso las filtraciones ahora se han centrado en los futuros modelos punteros, los Galaxy S27.

La última de estas filtraciones, publicada por yeux1122 en Naver, es especialmente llamativa porque revela una gran cantidad de novedades para el Galaxy S27 Ultra, el modelo más completo y premium de la gama.

A diferencia de lo que ha ocurrido en pasadas generaciones, Samsung va a apostar por una renovación completa del modelo Ultra que lo va a diferenciar más claramente tanto del resto de la gama S27 como de otros móviles punteros basados en Android.

Para empezar, una de las decisiones más esperadas es la eliminación de la cámara con zoom de 3 aumentos, que hasta ahora ha sido mantenida en los Ultra pese a que estos dispositivos ya cuentan con una cámara periscópica de 5 aumentos que ofrece una calidad de imagen superior.

Aunque pueda parecer extraño que estemos celebrando la pérdida de un componente, eso es porque esto va a liberar mucho espacio interno en el dispositivo, y eso va a permitir a Samsung mejorar otros componentes.

Por ejemplo, la filtración afirma que con este espacio adicional Samsung va a meter una batería con una capacidad superior a los 5.000 mAh, rompiendo una barrera psicológica que sus rivales ya han superado desde hace un tiempo.

No está claro si eso implica que Samsung por fin dará el salto a las baterías de silicio-carbono que muchos fabricantes chinos ya están usando, o si simplemente será una batería de litio más grande, pero sea como sea, será un cambio bienvenido.

La pérdida de un sensor y sus lentes también supone que Samsung tendrá más libertad para rediseñar el conjunto de cámaras; otras filtraciones como la de Ice Universe afirman que Samsung adoptará una barra de cámaras como la de los Google Pixel.

Imagen renderizada del Samsung Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra

Esto es más importante de lo que pueda parecer, porque eso supone que ahora Samsung tiene espacio para meter imanes para carga inalámbrica en la trasera del dispositivo y así adoptar el estándar Qi 2 al completo.

Aunque los Galaxy S26 ya son compatibles con la mayor potencia de carga de Qi2, no tienen imanes integrados en el interior del dispositivo y la carga magnética sólo es posible con una funda opcional.

Gracias a esto, los Galaxy S27 Ultra serán compatibles con todos los accesorios MagSafe diseñados para el iPhone de Apple y que ahora no funcionan con el Galaxy S26 Ultra por la posición del conjunto de cámaras.

En otras palabras, perder una cámara supone un auténtico 'efecto dominó' en el resto del diseño del dispositivo que va a traer serios beneficios con un coste mínimo.

Todas estas novedades también pueden estar disponibles en el nuevo modelo de Samsung, el Galaxy S27 Pro, que no será más que un Ultra pero con un tamaño de pantalla más reducido y similar al Galaxy S27 básico.