El último bombazo de Lidl para no perder las llaves que está arrasando: un localizador inteligente por menos de 7 €

Lidl continúa lanzando interesantes chollos en electrónica que son todo un éxito. Tras su solución barata para colocar el móvil en el coche, el supermercado pone ahora a la venta un chollo para no volver a perder jamás tus objetos de valor: un localizador inteligente por menos de 7 euros.

En concreto, el popular supermercado tiene disponible un nuevo llavero localizador inteligente para todo tipo de pertenencias, como las llaves, fabricado por la marca Tronic y que se puede conseguir por apenas 6,99 euros.

Un dispositivo que, además, cuenta con una excelente valoración por parte de los usuarios, quienes destacan que es "un localizador asequible que funciona bien y es fácil de instalar. Da una muy buena impresión y hasta ahora ha cumplido su función a la perfección". De hecho, el 100% de los clientes lo recomiendan con una puntuación media de 4.6 de 5 estrellas.

El llavero localizador inteligente de Lidl tiene igualmente una interesante ficha técnica. Comenzando con su diseño, destaca por su peso aproximado de solo 9 gramos y por tener unas medidas compactas de 32 milímetros de diámetro.

Ideado para el día a día, este dispositivo cuenta con un sistema de fácil fijación para llaves, monederos, carteras y todo tipo de objetos cotidianos, y es apto para rastrear pertenencias tanto en espacios interiores como en exteriores.

El llavero localizador inteligente de Lidl. Lidl Omicrono

Lidl ha asegurado que su localizador es compatible con la función de búsqueda de la aplicación 'Apple Find My' para iPhone o iPad con iOS 14.5 o superior, y también con la aplicación 'Google Find Hub' para dispositivos Android con versión 9.0 o posterior.

Igualmente, el supermercado ha añadido que el pack de compra incluye una funda protectora de silicona que lo hace resistente al agua bajo la certificación IPX5, además de una pila de botón CR2032 para su funcionamiento.

De hecho, el dispositivo incorpora tecnología Bluetooth 5.3 de última generación y ofrece un alcance de cobertura de hasta 10 metros.

Como suele ocurrir con este tipo de inventos, que gozan de una buena relación entre calidad y precio, se esperan largas colas para hacerse con él y que se agote muy rápido.

El llavero localizador está igualmente disponible en la tienda online, aunque al precio final habría que sumarle 3,99 euros correspondientes a los gastos de envío estándar de la cadena.

Lidl también ha recordado en sus advertencias de seguridad que, al contener pilas de botón que pueden ser ingeridas, se debe mantener estrictamente fuera del alcance de los niños para evitar accidentes domésticos graves.

Los localizadores de formato llavero siguen siendo los favoritos de los usuarios frente a otros sistemas de rastreo, ya que su ligereza permite llevarlos de forma discreta en cualquier mochila, maleta de viaje o incluso en el collar de una mascota.

Ante los despistes habituales en la rutina diaria, contar con una solución robusta, compatible con Apple y Google, y económica por menos de siete euros se posiciona como una inversión inteligente para mantener a salvo tus pertenencias sin arriesgar el bolsillo.