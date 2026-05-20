WhatsApp está a punto de cambiar para siempre: ya prueba la opción de reaccionar a los mensajes con stickers

WhatsApp continúa su incansable ritmo de actualizaciones con el objetivo de no quedarse atrás frente a sus competidores. Para ello ha empezado a probar una serie de funciones, como compartir actualizaciones de estado con amigos cercanos, los nombres de usuario o, ahora, la opción de reaccionar a los mensajes con stickers.

Según informan desde WABetaInfo, la aplicación de mensajería propiedad de Meta está probando ya la nueva función que permitirá reaccionar a los mensajes utilizando stickers, una herramienta que promete hacer los chats mucho más dinámicos y divertidos.

Esta novedad, encontrada en la versión beta de WhatsApp en Google Play, concretamente en la 2.26.20.5, se centra en la forma en la que los usuarios interactúan con sus contactos en la plataforma.

Esta evolución en el sistema de reacciones responde a una necesidad detectada entre los usuarios: la falta de matices en los emojis tradicionales.

Aunque actualmente WhatsApp cuenta con miles de iconos, a veces estos no logran capturar por completo una emoción específica o el tono de una broma interna.

Al introducir la compatibilidad con stickers estáticos y animados dentro del menú de reacciones, WhatsApp ofrece una vía mucho más personal y detallada para responder sin necesidad de escribir texto, permitiendo que cada usuario utilice su propia colección guardada para expresarse.

El funcionamiento técnico de esta novedad se ha diseñado para que la experiencia resulte totalmente familiar para quienes ya usan las reacciones actuales.

Las reacciones con stickers a los mensajes de WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

El proceso será prácticamente idéntico al que conocemos: bastará con mantener pulsado un mensaje para que aparezca la bandeja de opciones.

La diferencia radica en que, además de los emojis predeterminados y el botón de selección ampliada, ahora se podrá acceder directamente al teclado de pegatinas.

De esta forma, WhatsApp mantiene un flujo de uso sencillo pero añade una capa de profundidad estética muy demandada.

A diferencia de los emojis, que suelen aparecer en la esquina inferior derecha de la burbuja del mensaje, las reacciones con stickers se mostrarán en la esquina superior izquierda.

Además, los primeros indicios sugieren que un mismo mensaje podría recibir ambas reacciones de forma simultánea, lo que abre la puerta a combinaciones visuales mucho más ricas, aunque este comportamiento todavía podría ser ajustado por los desarrolladores antes de su lanzamiento final.

Por el momento, esta funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo y solo es visible para un grupo reducido de usuarios que utilizan las versiones de prueba en Android.

Se espera que, tras superar este periodo de testeo, la opción de reaccionar con stickers comience a implementarse de manera gradual para todos los usuarios de la versión estable en las próximas semanas.