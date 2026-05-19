Samsung va a dar una lección a Google: los nuevos Galaxy S27 van a ser revolucionarios, con un nuevo modelo

Ya queda menos para uno de los grandes lanzamientos del año, los nuevos Pixel 11; lamentablemente, los rumores indican que los nuevos modelos traerán pocas novedades respecto a los Pixel 10, e incluso pueden ser peores que los dispositivos actuales en algunos aspectos.

Por eso, la filtración publicada hoy por el medio coreano Naver es tan sorprendente, porque revela que Samsung va a ir en la dirección contraria, renovando completamente su gama de dispositivos Galaxy para hacerlos más atractivos.

La gran novedad será el nuevo Galaxy S27 Pro. En efecto, los lectores de El Androide Libre sabrán que ese modelo ya se había filtrado para la generación actual, pero ahora su lanzamiento parece más probable.

El nuevo Galaxy S27 Pro será básicamente un modelo Ultra, pero con una pantalla más pequeña, con el mismo factor de forma que el Galaxy S27 básico. De esta manera, Samsung adoptará una gama similar a la de Apple con su iPhone y iPhone Pro.

La idea es la misma: el modelo Pro será ideal para aquellos usuarios que necesiten algo más de su dispositivo pero no se puedan costear el modelo Ultra, o prefieran una pantalla más pequeña que les permita llevar el móvil en el bolsillo sin molestias.

De esta manera, la filtración afirma que el Galaxy S27 Pro tendrá un sensor de cámara principal de mayor calidad respecto al S27 básico, además de una batería de mayor capacidad con un grosor inferior.

Posible diseño del Samsung Galaxy S27 Ultra Ice Universe | X El Androide Libre

Además, funciones que son exclusivas del modelo Ultra serán implementadas en el modelo Pro, como la Privacy Display, la Pantalla de Privacidad que es capaz de ajustar los píxeles para que no se puedan ver desde determinados ángulos, haciendo que aparezcan negros y tapando la pantalla, o partes concretas, de miradas indiscretas.

Hablando del modelo Ultra, también se esperan grandes novedades, empezando por el diseño. Hasta ahora, Samsung ha intentado adoptar unas líneas de diseño idénticas para todos sus dispositivos, pero eso puede cambiar en la próxima generación.

El Galaxy S27 Ultra puede estrenar un nuevo módulo de cámaras que lo hará inmediatamente reconocible respecto al resto de la gama. Algunas filtraciones ya han publicado imágenes renderizadas que muestran una barra de cámaras similar a la de los Pixel, pero eso son solo elucubraciones.

Las propias cámaras también traerán cambios, con un nuevo sensor principal de 200 Mpx, probablemente uno de los últimos que Samsung ha presentado y que debería suponer un importante salto en luminosidad y calidad de imagen pese a mantener la misma resolución.

También se habla de que un sensor tendría apertura variable, además de un teleobjetivo mejorado. Sin embargo, Samsung eliminará el teleobjetivo de tres aumentos.

La buena noticia es que eso permitirá liberar espacio para responder a las críticas de los usuarios, con la adopción de una batería de mayor capacidad; aunque no está claro si llegará al nivel de los móviles chinos, se trata de un giro importante para la compañía.