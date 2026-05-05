OpenAI sigue adelante con su plan: podría lanzar su primer teléfono móvil con agente de IA en 2027, según un analista

Desde hace tiempo se viene hablando de la posibilidad de que OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, entre en el mercado de los smartphones con un modelo con inteligencia artificial (IA) que, según un conocido analista, podría llegar en 2027.

Ming Chi Kuo, un conocido analista que ya ofreció detalles sobre este dispositivo, ha señalado en su cuenta de X (Twitter) que OpenAI podría estar preparándose para entrar en el mercado del hardware con su primer smartphone centrado en inteligencia artificial.

Un teléfono móvil que se encontraría en pleno desarrollo y cuya producción en masa podría comenzar en la primera mitad de 2027, según el analista.

Por el momento la empresa liderada por Sam Altman no se ha pronunciado al respecto sobre sus planes para crear un primer teléfono inteligente, pero el analista ha recopilado información sobre la cadena de suministros que revela estos planes.

Kuo ha indicado que dicha información sugiere que la compañía estaría acelerando sus esfuerzos para competir en la emergente categoría de dispositivos con agentes de IA.

【產業調查更新】OpenAI 可能正加速首款 AI agent 手機開發，目標最快於 1H27 量產，考量原因或包括有利年底 IPO 敘事、AI agent 手機競爭加速等。目前聯發科更有可能獨家取得處理器訂單，該機預計採用基於天璣 9600 的客製版本，並於 2H26 由台積電 N2P 生產。ISP… https://t.co/EYEtbWf16X — 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) May 5, 2026

Este nuevo dispositivo supondría una ruptura con el concepto tradicional de telefonía al priorizar el hardware diseñado exclusivamente para agentes de IA.

A diferencia de los terminales actuales, que operan mediante un ecosistema fragmentado de aplicaciones, el smartphone de OpenAI funcionaría como una entidad autónoma capaz de comprender el contexto y ejecutar tareas complejas de forma proactiva. Para sustentar esta visión, la compañía está negociando una alianza estratégica con MediaTek y Qualcomm.

El objetivo es desarrollar un procesador personalizado —posiblemente basado en una futura arquitectura Dimensity de 2 nanómetros— fabricado por TSMC, lo que garantizaría una eficiencia energética sin precedentes necesaria para procesar modelos de lenguaje de gran tamaño de forma local.

En el apartado técnico, el terminal destacaría por una arquitectura de doble NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), una configuración diseñada para eliminar la latencia en tareas de reconocimiento visual y traducción en tiempo real.

La integración de memorias RAM LPDDR6 y almacenamiento UFS 5.0 sería clave para evitar los cuellos de botella que actualmente limitan la velocidad de la IA en dispositivos móviles.

Además, el dispositivo incorporaría un procesador de señal de imagen (ISP) de alto rendimiento, optimizado no solo para la fotografía, sino para la "percepción visual", permitiendo que la IA analice el entorno físico a través de la cámara para interactuar con el mundo real.

Desde una perspectiva de mercado y seguridad, OpenAI ha seleccionado a Luxshare como socio principal para la fabricación, con miras a iniciar una producción masiva hacia 2028 que podría alcanzar los 30 millones de unidades.

La estrategia de la empresa liderada por Sam Altman busca el control total del "estado del usuario" (ubicación, hábitos y contexto), una información crítica que actualmente queda bajo el control de Apple o Google.