España cambia las normas: el Gobierno lanza una nueva app imprescindible que te puede salvar la vida en caso de alerta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno. Gustavo Valiente Europa Press

Un año y medio después de la DANA de Valencia que provocó 230 muertes, el Ministerio del Interior ha lanzado una app que puede ayudar a que semejante tragedia no vuelva a ocurrir y que funciona en conjunción a los avisos directos al móvil.

En España, ya existe un sistema de avisos, llamado ES-Alert, que permite a Protección Civil advertir directamente a la ciudadanía de posibles amenazas, como lluvias extremas, terremotos o incendios.

Sin embargo, este sistema es limitado en el sentido de que lo único que puede hacer el usuario es esperar a recibir la notificación; la app de Protección Civil nace para ofrecer más información a los ciudadanos sobre posibles riesgos.

La nueva app de Protección Civil ya está disponible para su descarga para iOS y Android, a través de las tiendas oficiales, la App Store y la Play Store respectivamente; la descarga es gratuita y no requiere de la creación de una cuenta, solo necesita permisos para obtener la geolocalización y lanzar notificaciones (para los avisos de alerta).

La idea de esta app es concentrar toda la información relacionada con la red de alerta nacional en un único lugar, sin importar nuestra localización, además de datos de interés relacionados con otras funciones de Protección Civil.

La nueva app para móviles de Protección Civil El Androide Libre

La página principal de la app muestra un mapa de España con los diferentes niveles de alerta en cada provincia, en el que podemos pulsar para obtener una vista más detallada; en la primera pestaña se muestran las alertas por precipitaciones, en la segunda pestaña, alertas por terremotos, y en la tercera, alertas por riesgo de incendios forestales.

En la sección de Alertas encontraremos los avisos que afecten a nuestra localización; pero aquí es donde se encuentra una de las funciones más útiles de la app, ya que nos permite añadir localizaciones adicionales para recibir alertas.

Eso puede ser muy útil en muchas situaciones, como por ejemplo, para saber si la provincia que vamos a visitar durante las próximas vacaciones está en alerta y así cambiar nuestros planes con mayor seguridad.

Por su parte, la sección Fichas es más técnica e incluye material de referencia sobre productos químicos e instrucciones en caso de accidente o explosión, pero el usuario medio probablemente no usará mucho esta sección.

En cambio, la sección Interés puede ser mucho más interesante para explorar, ya que incluye acceso a los servicios de emergencia según nuestra localización, así como a recomendaciones para enfrentarnos a situaciones adversas como altas temperaturas, lluvias intensas, terremotos e incendios.

Por lo tanto, la app de Protección Civil puede convertirse en un imprescindible en nuestro móvil, especialmente si estamos en una zona de especial riesgo o si vamos a viajar durante las próximas vacaciones.