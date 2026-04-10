Instagram cambia las reglas: ahora te permite editar tus comentarios hasta 15 minutos después de publicarlos

Instagram, que prueba una suscripción de pago para ver Stories de manera secreta, suele lanzar cada poco tiempo novedades que mejoran la experiencia de uso, como la opción de ajustar el algoritmo de recomendaciones de Reels.

Ahora, la red social propiedad de Meta cambia las reglas y añade una de las funciones más esperadas por los usuarios: ya es posible editar los comentarios después de publicarlos.

Los usuarios de Instagram llevan mucho tiempo pidiendo la llegada de esta función, aunque tiene una pequeña limitación: los comentarios solamente se podrán editar en los primeros 15 minutos desde que se publican.

Hasta ahora, cuando alguien publicaba un comentario con errores ortográficos o que quería modificar, la única opción existente era borrarlo y volver a escribirlo y publicarlo.

"La edición de comentarios de Instagram ya está aquí. Ahora puedes hacer cambios dentro de los 15 minutos posteriores a la publicación", ha anunciado Instagram en su cuenta de X (Twitter).

editing Instagram comments is here 🗣️ now you can make changes within 15 minutes of posting. — Instagram (@instagram) April 9, 2026

Los comentarios que se editen, eso sí, mostrarán que han sido modificados, pero el mensaje original dejará de estar disponible, es decir, nadie podrá volver a verlo.

Una función que es diferente a la de otros servicios, como puede ser la aplicación Mensajes de Apple, donde sí que se guarda un historial completo con las ediciones de comentarios.

Incluso en Facebook, que también es propiedad de Meta, los comentarios se pueden editar, pero hay casos en los que permanece un historial en el que se muestran los cambios realizados.

Además, Instagram ha señalado que los usuarios pueden editar los comentarios todas las veces que quieran dentro de esa ventana límite de 15 minutos.

El funcionamiento es sencillo, la red social añade un botón de 'editar' en los comentarios que, con tan solo pulsarlo, permitirá modificar el texto que se desee.

Cabe señalar que, lógicamente, el tiempo límite de 15 minutos no se reinicia con cada edición y que las fotografías que se añadan a los comentarios no se pueden modificar.

La llegada de la nueva función ha sido celebrada por los usuarios, pero hay quienes han pedido a la red social que amplíen el tiempo límite como, por ejemplo, a una hora, ya que 15 minutos les puede resultar demasiado corto.

También hay ocasiones en las que uno se da cuenta de que ha publicado una errata mucho después de la publicación del comentario.