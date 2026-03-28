Xiaomi cambia la vida de nuestras mascotas para siempre: su nuevo comedero inteligente tiene hasta cámara

Xiaomi es mucho más que smartphones punteros y accesibles, la compañía es un auténtico gigante que ofrece todos los productos que nos podamos imaginar, especialmente en su país natal, China.

Uno de estos productos 'raros', pero que tienen mucho sentido, es el comedero inteligente para mascotas, que llegó a España en 2022 y que ahora ha recibido una nueva versión de la mano de la marca Mijia.

El Mijia Smart Pet Feeder 2 Visual Edition llama la atención por la segunda parte de su nombre, que se refiere a una de las principales novedades del dispositivo: una cámara de 5 Mpx integrada en el comedero que permite usar inteligencia artificial.

En efecto, la IA ahora nos puede ayudar a cuidar de nuestro perro o gato con nuevas funciones diseñadas para mantener un control más estricto sobre su alimentación, algo especialmente importante para mantenerlo saludable.

La cámara de 5 Mpx tiene una lente gran angular de 150 grados y una luz infrarroja de 940 nm, por lo que es capaz de hacer capturas de vídeo y foto de toda la zona incluso en situaciones de baja luminosidad.

El nuevo comedero de Xiaomi permite conectar con la app oficial Xiaomi

De hecho, la cámara usada es la misma que otros dispositivos inteligentes de Xiaomi, por lo que podemos esperar un nivel de calidad semejante. Usando estas grabaciones, el sistema de inteligencia artificial de Xiaomi es capaz de reconocer la presencia de la mascota y el momento en el que empieza a comer.

El sistema soporta la monitorización durante las 24 horas y permite el almacenamiento de vídeos en local con una tarjeta microSD de hasta 128 GB, o bien en la nube con una opción de pago que también soporta acceso remoto y copia de seguridad.

Este comedero tiene una capacidad interna de 5 litros, lo que es suficiente para aproximadamente un mes de comida para un gato o un perro pequeño según la compañía; el mecanismo admite pienso seco con croquetas de hasta 18 mm de diámetro, con un sistema que evita bloqueos y acumulaciones.

Xiaomi Mijia Smart Pet Feeder 2 Visual Edition Xiaomi

Usando la app oficial de Xiaomi, es posible programar el comedero para fijar los horarios en los que el mecanismo se abre para ofrecer raciones de comida a la mascota, así como el tamaño de dichas raciones.

Además del horario automático, es posible lanzar raciones extra desde un botón en el móvil y de manera remota, algo útil si vemos desde la cámara que el animal se ha quedado con hambre, por ejemplo.

El dispositivo nos avisará si queda poca comida o si ha ocurrido algún problema como un fallo en la dispensación, por lo que puede ser una buena opción si no vamos a poder estar atentos de la mascota durante un tiempo, como por ejemplo si tenemos compromisos de trabajo.

El Mijia Smart Pet Feeder 2 Visual Edition estará disponible en China con un precio de 549 yuanes, aproximadamente 70 euros al cambio actual, y su lanzamiento en España aún no ha sido confirmado por Xiaomi.