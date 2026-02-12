Hasta los portátiles tienen suscripción: la polémica medida de HP para sortear la crisis de memoria

La brutal crisis de memoria que se vive actualmente en la industria pone en peligro una buena parte del suministro tecnológico actual y eso incluye a los smartphones y a los portátiles. Marcas como Apple o la misma Nvidia ya la notan en sus carnes.

HP ha tomado una decisión que les podría ayudar a solventar esta problemática con una medida que no ha gustado mucho a la comunidad: servicios de suscripción para sus portátiles HP y Omen para gaming.

Lo cierto es que esta iniciativa lleva ya varios meses en el mercado, pero ha sido el canal Linus Tech Tips el que lo ha llevado a la palestra por su exposición mediática. Y lo cierto es que los usuarios no están contentos.

Suscripción para tener un portátil HP

La promoción dio el pistoletazo de salida en octubre del año pasado. En un comunicado, HP dio a conocer esta nueva estrategia, basada en un sistema de suscripciones para poder acceder a un dispositivo pagando una membresía.

Dependiendo del modelo y la potencia del mismo, tendremos que pagar más o menos dinero. Por ejemplo, el modelo más básico, un HP Pavilion de 16 pulgadas con un Intel Core Ultra 7 cuesta 34 dólares al mes.

Vídeo de Linus Tech Tips sobre las suscripciones de HP.

El más caro, por otro lado, es el HP EliteBook 6 G1q de 14 pulgadas, con un Qualcomm Snapdragon X, 32 GB de memoria RAM, 512 GB de memoria SSD y una batería de hasta 27 horas de reproducción. Cuesta 84,99 dólares al mes.

La suscripción permite acceder al dispositivo en cuestión y otorga al usuario soporte profesional total, las 24 horas, los 7 días de la semana, con cobertura continuada por parte de un experto de la compañía.

Además, HP añade a la fórmula un período de prueba de 30 días y la posibilidad de aplicar tarifas por devolución en caso de no devolver el dispositivo en unos 10 días. El sistema es prácticamente idéntico para sus gamas gaming bajo la marca Omen.

Eso sí, los portátiles gaming son sustancialmente más caros. El modelo más básico integra un procesador Ryzen 7 con una Nvidia RTX 4050 de 6 GB de VRAM por 49,99 dólares. El más caro, con un Ultra 9 y una RTX 5080, pasa a costar 129,99 dólares.

Servicio de suscripción de HP. HP Omicrono

Los argumentos de HP para promocionar este sistema son varios. Por un lado, explican que este método evita que el usuario tenga que pagar costes iniciales por adelantado y "las complicaciones" de tener que asumir estos pagos.

A esto le sumamos una cobertura completa y continuada por parte de la empresa, que suele equivaler a un coste añadido y que aquí se incluye con la suscripción. Por supuesto, también se habilita una cobertura continua con reemplazo.

HP cita varios problemas que resuelve este sistema. Otorga flexibilidad financiera para evitar "grandes inversiones iniciales", y se quita de encima la obsolescencia tecnológica otorgando una mayor flexibilidad con actualizaciones tras 12 meses de uso.

El usuario tampoco tiene que preocuparse por la "frustración del soporte técnico" citando su cobertura de soporte total, y logra por el camino olvidarse de las "preocupaciones sobre reparaciones y tiempos de inactividad".

Suscripción de portátiles. HP Omicrono

Cabe aclarar que con la suscripción, el usuario puede crear una configuración especial que añada a la membresía un monitor de 27 pulgadas Full HD, un concentrador multipuerto USB-C o un combo de teclado y ratón, con coste adicional, claro.

Sin embargo, el detalle que realmente ha suscitado preocupaciones en la comunidad tiene que ver con algunas de las condiciones del arrendamiento, que los internautas han calificado de problemáticas.

Según HP, el usuario puede cancelar la suscripción en los primeros 30 días para obtener un reembolso completo. Pasado ese tiempo, HP se reserva el derecho a aplicar "cargos por cancelación anticipada" si no se ha completado la suscripción de 12 meses.

Solo se podrá actualizar a un modelo más nuevo pasados estos 12 meses y no se podrá adquirir el dispositivo. La misma empresa aclara que esta no es una "financiación disfrazada", sino una "experiencia tecnológica actualizada".

Accesorios que puedes añadir a la suscripción. HP Omicrono

Los usuarios critican, por último, la política de precios. Argumentan que algunas configuraciones de hardware son excesivamente caras para las especificaciones que se obtienen, aunque esto es algo siempre subjetivo.

Un dato llamativo es que HP añade una tabla con pros y contras referente a la suscripción. Los problemas incluyen "garantías limitadas", "permanencias con el mismo dispositivo" y "amplios costes iniciales", entre otros.