Logitech lanza el ratón Pro X2 Superstrike en España: "el clic más rápido" establece un nuevo estándar en el gaming

Tras los nuevos auriculares G325 de Logitech lanzados en España la semana pasada, la multinacional suiza lanza uno de los periféricos al que más cariño ha puesto en estos últimos años, el ratón PRO X2 SUPERSTRIKE.

El Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE está disponible por 179,99 euros desde hoy mismo en su web y se comenzará a distribuir el 23 de febrero en España.

Lo ha denominado como "el clic más rápido del mercado" que logra marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en los shooter.

Se debe a la presencia de la tecnología SUPERSTRIKE, una innovadora combinación de detección analógica inductiva y respuesta háptica en tiempo real.

Lo que consigue que, aparte de llamarlo como el "winning click", logre mejoras clave en latencia de clic, personalización y consistencia.

Logitech X2 SUPERSTRIKE

Inspirado en la tecnología que usan algunos teclados, la innovación yace en la sustitución de los microinterruptores mecánicos tradicionales por el sistema de gatillo inductivo háptico (HITS).

La activación ajustable (se puede personalizar el clic), el disparo rápido y la respuesta hátpica, establecen un nuevo estándar en la experiencia de clic para el gaming competitivo.

Otra de las facultades de este sistema es que permite a los jugadores personalizar el punto de activación del clic según sus preferencias o necesidades.

Lo que logra un resultado más preciso, ya que cada acción del clic se recoge en el momento en que se registra a unos niveles nunca vistos antes.

Logitech X2 SUPERSTRIKE

Se reduce la latencia hasta 30 milisegundos más rápido que cualquier otro ratón gaming del mercado. Y esta tecnología se basa en dos puntos clave:

Sistema de detección analógica inductiva: 10 puntos de actuación ajustables y 5 configuraciones de acción por cada tecla.

Feedback táctil instantáneo con 6 niveles de intensidad en los puntos exactos de actuación, emulando la sensación de los ratones clásicos, pero mejorada.

El PRO X2 SUPERSTRIKE llega con el sensor HERO 2 potenciado por la tecnología Power of 8 para un seguimiento y capacidad de respuesta de nivel profesional.

Frecuencia de sondeo de hasta 8 kHz con LIGHTSPEED Wireless (actualizaciones cada 0,125 ms), aceleración de hasta 88G para la respuesta a movimientos rápidos y repentinos, y seguimiento de 888 IPS para la precisión píxel a píxel en desplazamientos extremos.

44.000 DPI para una precisión submicrónica, sin suavizado, filtrado ni aceleración que ofrece un rendimiento consistente en cualquier situación.

Otros detalles del Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE son su peso de 65 g, pies PTFE con bordes curvados y autonomía de hasta 90 horas de uso continuo.

Logitech X2 SUPERSTRIKE

Su diseño icónico es otro de los puntos más atractivos con el acabado en blanco y el negro que le da un aspecto visual muy llamativo y que resalta a simple vista.

Los logos X2, SUPERSTRIKE y Pro X2 aparecen en los laterales, y en los clics izquierdo y derecho para sumarse el propio de Logitech donde se posa la mano.

Un ratón para los gamers muy especial que llega a España para revolucionar la experiencia del clic y lograr así ponérselo bien difícil a la competencia.