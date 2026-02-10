Gemini será la base de su sistema operativo para ordenadores Aluminium OS: de accesos directos a atajos

Hace un tiempo que muchos esperan la llegada de Aluminium OS, el sistema operativo basado en Android que servirá para sustituir a ChromeOS y atacar a Windows 11 donde más le duele: el escritorio.

Este sistema, tal y como se ha podido ver en las imágenes, apostará de forma total por Gemini, el asistente de IA estrella de Google. Lo hará prácticamente de la misma forma en la que lo hace Android desde hace un tiempo.

Tal y como revela 9to5Google, Aluminium OS integrará una forma de integración completa de Gemini, con un icono persistente en la esquina superior derecha y un acceso directo predeterminado en la barra de iconos inferior.

Gemini en Aluminium OS

Google implementará la presencia de su chatbot de IA a lo largo de su nuevo sistema operativo. A los iconos ya mencionados en la parte superior derecha y en la barra de tareas hay que sumarle un atajo de teclado incluido.

El sistema recuperará la G de Google presente en los Chromebook que hace las veces de tecla de Windows y utilizará un comando muy conocido en macOS: Tecla G de Google + espacio. Sí, el mismo que el de Spotlight de Mac.

Tocando ambas teclas dispararemos a Gemini en el sistema. La idea de Google no es solo hacer que ese asistente esté dispuesto por todo el sistema operativo, sino que sirva como buscador principal del software.

Así, Gemini en Aluminium OS será el equivalente a Spotlight en ordenadores Mac o la búsqueda de Windows, valga la redundancia, en Windows 11. También recuerda a la fallida Cortana de Microsoft, en la época de Windows 10.

Sistema Aluminium OS.

Sin embargo, no se sabe qué interfaz tendrá Gemini en este mismo sistema, o al menos la forma en la que se ejecutará fuera de su app de escritorio. No se han visto capturas de este sistema de panel lateral en el acceso directo superior.

La duda realmente recae sobre la expansión de Gemini por Aluminium OS, ya que en Android funciona como un asistente que podemos invocar en cualquier lugar del sistema y como app independiente.

Es muy posible que Google recupere parte de la interfaz de Gemini ya disponible en Chrome en inglés y la aplique en Aluminium OS. También está por ver la presencia e importancia reales que tiene este chatbot en el uso del día a día del sistema.