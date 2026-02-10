Bad Bunny arrasa en Spotify en España tras su actuación en la Super Bowl: las escuchas se disparan más del 85%

La noche del pasado 9 de febrero tuvo una gran protagonista, tanto en lo político como en lo musical: la brutal actuación de medio tiempo de la Super Bowl LX de Bad Bunny, que aún sacude las redes sociales e Internet.

España ha vivido ese terremoto, en este caso en las plataformas de streaming musicales, como sería Spotify. La misma compañía ha confirmado con datos la grandísima afluencia que tuvo Bad Bunny en las listas de Spotify tras este espectáculo.

Y es que tras la actuación, dicen desde Spotify, las reproducciones del artista puertorriqueño aumentaron en España más de un 85%, con incrementos localizados en las escuchas de algunos de sus temas.

Bad Bunny arrasa en Spotify España

En total, fueron 10 canciones las que destacaron entre lo más escuchado de Bad Bunny en las horas posteriores al espectáculo de la Super Bowl norteamericana. No hablamos de crecimientos esporádicos, sino mastodónticos.

En el menor de los casos, tenemos un aumento de más del 150% y en el mayor, la escala sube a más de un 770%. La lista de temas y sus respectivos crecimientos no deja lugar a dudas; Bad Bunny fue el rey ese día.

CAFé CON RON - +160%

DtMF - +186%

Safaera - +236%

LA MuDANZA - +265%

Tití Me Preguntó - +265%

LO QUE LE PASÓ A HAWAii - +266%

I LIKE IT - +266%

Party - +452%

El Apagón - +511%

Yo Perreo Sola - +776%

El porqué de estos aumentos tan drásticos no es casual. Entre el listado de canciones que Bad Bunny cantó en su espectáculo se encuentra la mayor parte de estas canciones, incluyendo Yo Perreo Sola o Tití Me Preguntó.

Algunos de estos temas, como es El Apagón tuvieron una presencia muy relevante en esta actuación, llevando a que varias de estas canciones, quizás algo más ocultas en el catálogo de Bad Bunny, explotaran en popularidad.

Bad Bunny, en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. CHRIS TORRES EFE

Es justo lo que ocurre con El Apagón que aumenta más de un 511%, Yo Perreo Sola con un 776% o Lo que pasó en Hawaii, un tema cantado junto a Ricky Martin que logró más de un 266% de crecimiento.

Desde Spotify añaden que poco a poco, la reproducción de música en español se va haciendo un hueco en el panorama estadounidense. En el último año, esta escucha ha aumentado un 6% en Spotify Estados Unidos.

La velada deportiva tuvo en su haber algunas de las canciones más conocidas en el portfolio de Bad Bunny. Café Con Ron, NUEVAYoL, Baile Inolvidable o la inolvidable Debí Tirar Más Fotos son algunos ejemplos.