Nothing desata el 'hype' en redes sociales ante un anuncio inminente: su nueva familia de dispositivos (a) llegarán "pronto"

Hace escasas semanas que Nothing confirmó que si bien el futurible Nothing Phone (4) no llegaría al mercado, sí que lo harían sus hermanos menores: los Phone (4a) y (4a) Pro que ya están generando hype.

La firma de Carl Pei ya está publicando algunos mensajes en redes sociales referentes a estos futuribles productos, prometiendo novedades pronto con los típicos mensajes crípticos que caracterizan a Nothing.

No obstante, no son pocos los usuarios que han puntualizado que posiblemente estos no sean los Phone (4a), sino una nueva versión barata de los populares Nothing Headphone (1), tras su éxito por el mercado de audio.

Nothing promete novedades "pronto"

"Pronto". Es la única palabra que ha incluido Nothing en su última publicación de X (antes Twitter), junto a un logo en el que se puede vislumbrar un (a). Obviamente, la referencia a los Phone (4a) es clara.

El motivo principal para pensar en los (4a) no es otro que el Mobile World Congress. Algunos rumores han apuntado a que Nothing presentará tanto el Nothing Phone (4a) como el Nothing Phone (4a) Pro en el MWC de este año.

Fue el mismo Pei el que aclaró que llegarían estos dispositivos, en un nuevo cambio de rumbo que marcó el camino de Nothing a la gama media. La compañía quiere que cada lanzamiento "se sienta significativo", en palabras del CEO.

De hecho, llegó a asegurar que el Nothing Phone (4a) será el lanzamiento más importante del año, gracias a sus mejoras notables respecto a la pasada generación, los ya recomendables Nothing Phone (3a).

Sin embargo, otro reporte de Dealabs recalcó que Nothing estaba preparando unos nuevos auriculares, a un precio bastante inferior al que pide la empresa por sus Headphone (1). Concretamente, la mitad.

Es decir, que podríamos estar ante los primeros Nothing Headphone (a), unos auriculares destinados a la gama media donde otras firmas como Sony o JBL dominan con mano férrea.

Nothing Headphone (1) Chema Flores Omicrono

Teniendo en cuenta que los Nothing Headphone (1) se venden en España a un P.V.P de 299 euros, es fácil esperar unos Nothing Headphone (a) de 150 euros. No se sabe si con el mismo diseño, eso sí.

Por lo tanto, se dibujan dos escenarios claros. En el primero, Nothing lanza sus Nothing Phone (4a) tan pronto como en febrero o en marzo, posiblemente en el contexto del Mobile World Congress.

En el segundo, Nothing vuelve a sorprender, con una versión de gama media de sus auriculares más famosos, los Headphone (a). Y es que recordemos que en el mensaje del fabricante, no hay un (4a), sino un (a) a secas.