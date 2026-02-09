NotebookLM va a cambiar para siempre con Personal Intelligence: define el rol que asume la IA en cada cuaderno

Si NotebookLM se ha integrado en Gemini con los cuadernos, ahora el movimiento es traer Personal Intelligence, aunque de una forma distinta.

TestingCatalog ha descubierto que la experiencia de Personal Intelligence en NotebookLM cambia totalmente según la conocemos en Gemini cuando se conecta a Gmail, Search, Photos o YouTube.

Aquí en NotebookLM se limitaría a los chats y al conocimiento que recogería de todos los cuadernos o de aquellos que seleccionemos.

Aunque lo más interesante, según Android Authority, es poder crear "personas" o perfiles que definirían el comportamiento de la IA de Google en las consultas que hagamos.

Es justo lo que a veces solemos hacer con un prompt para que la IA asuma un rol y así sea más precisa en las respuestas que da.

Hay una línea de código que refleja perfectamente esta nueva experiencia de NotebookLM: "Eres un investigador interesado en la IA y el aprendizaje automático. Prefieres explicaciones concisas y técnicas, con ejemplos de código cuando sea relevante."

Es el rol o persona que adoptaría NotebookLM en un cuaderno o en todos según seleccionemos, ya que Google da la opción de limitar el uso de Personal Intelligence según lo necesitemos.

Por ejemplo, las "personas" que podemos crear se podrían basar en nuestra profesión o los objetivos que tengamos en un estudio.

Y parece que Google permitiría que esos objetivos de los perfiles se configuren por cada cuaderno, o, tal como se ha mencionado, para todos.

Así se puede ver en una de las capturas de pantalla compartidas en la que aparece un texto definiendo el rol de investigador que ha de tomar.

A partir de ahí, todo ese cuaderno estará definido bajo ese sesgo, lo que convierte a esta novedad en un punto muy importante para mejorar todas las respuestas y contenido que genere NotebookLM.

De momento, se desconoce cuándo Google tiene planteado desplegar Personal Intelligence en NotebookLM.

Personaliza las infografías y presentaciones

Lo que sí que ya está disponible en España, según 9to5Google, es la personalización de las infografías y las presentaciones en la app para móviles Android e iOS.

Las opciones para las infografías de NotebookLM

Apareció por primera vez la semana pasada, pero hasta hace un día no se había desplegado generalmente, como ya se puede disfrutar cuando abrimos la app en nuestro móvil.

Nos vamos a cualquier cuaderno y en la pestaña Studio encontraremos el lápiz que permite personalizar las infografías y presentaciones con opciones como orientación, fuentes, prompt e idioma en las primeras, y el formato, idioma, longitud, fuentes y prompt en las segundas.

Lo que estamos esperando es que Google traiga de la versión web el mapa mental, los reportes y las tablas de datos.