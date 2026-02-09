Conversar con ChatGPT será totalmente distinto desde hoy mismo: los anuncios llegan a la IA de OpenAI en dos planes

Sam Altman, CEO de OpenAI, la semana pasada salió raudo a responder a Anthropic tras el anuncio de la Super Bowl que atacaba el nuevo modelo de monetización de ChatGPT. Hoy comienza el despliegue.

Según un reporte de CNBC, OpenAI planea iniciar la prueba de los anuncios en ChatGPT hoy mismo.

Los anuncios "claramente visibles" aparecerán en un área separada del chat, tal como lo anunció OpenAI hace un mes.

Una fuente cercana, según The Verge, ha declarado a CNBC que OpenAI "espera que los anuncios representen menos de la mitad de sus ingresos a largo plazo".

ChatGPT mostrará anuncios a los usuarios que estén conectados con sus cuentas que usen la app de forma gratuita o a través de la suscripción Go lanzada en noviembre en España.

Así quedan los anuncios en ChatGPT OpenAI

La compañía afirma que "mantendrá tus conversaciones con ChatGPT privadas frente a los anunciantes", pero señala que los anuncios seguirán estando "optimizados en función de lo que te resulte más útil".

OpenAI mantiene que los anunciantes no tendrán impacto en las respuestas que dé ChatGPT en la nueva experiencia que cambiará para siempre al chatbot con IA más usado actualmente.

Aparte de los anuncios, en un memorando interno al que tuvo acceso CNBC, Altman informa a los empleados que OpenAI planea lanzar un modelo de IA actualizado esta semana.

Justo a la semana del lanzamiento de una versión más avanzada de su agente de programación de IA, Codex, y que de momento se mantiene en los Mac de forma exclusiva.

Imagen de ChatGPT en un móvil Android sin anuncios

En su anuncio trasladó un 'fuera de guion' en el que reflejaba la sensación de tristeza que le provocó que la IA fuera capaz de ofrecer mejores ideas que las suyas.

Altman también ha aprovechado la oportunidad para reportar que ChatGPT volvía a superar el 10 % de crecimiento mensual.

Justo tras el anuncio de Google de la semana pasada y los 750 millones de usuarios mensuales de Gemini.

Ahora queda esperar por los primeros usuarios que compartan la aparición de los anuncios tanto en la versión web como en la de Windows o Mac, al igual que en los móviles.

Un cambio de paradigma total de una experiencia que ha sido más limitada que el paso por la suscripción, pero que ahora se servirá de los anuncios que irán al hilo de la conversación que tengamos con ChatGPT.

Aunque estén situados en un panel lateral, si estamos teniendo un chat de algún tema personal o sensible, que aparezca una empresa ofreciendo sus servicios va a ser un punto y aparte en lo que ha sido el ChatGPT de siempre.

De hecho, que Sam Altman respondiera rápido a Claude fue porque Anthropic mostró perfectamente en su anuncio para la Super Bowl cómo este cambio afectará al usuario.