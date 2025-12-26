El Xiaomi 17 Ultra es oficial: lleva al límite la fotografía móvil con tres cámaras Leica y control manual en la edición especial

Tras anunciar la fecha de lanzamiento de la serie Xiaomi 17 hace una semana, la marca china ha presentado en su país el Xiaomi 17 Ultra y el 17 Ultra Leica Edition para reforzar su colaboración con la prestigiosa marca alemana.

El Xiaomi 17 Ultra se caracteriza por una pantalla plana OLED LTPO de 6,9 pulgadas con una resolución de 2.608 x 1.200 y 422 PPI.

Pico de brillo de 3.500 nits, soporte a HDR10+, Dolby Vision y tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz cierran las mejores especificaciones de la pantalla de un móvil que apunta a todo lo alto.

En sus entrañas corre el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 compuesto por dos núcleos Oryon ultra grandes a 4.6 GHz, seis de rendimiento a 3.62 GHz y una GPU Adreno 840.

Es el mejor chip actual que se puede montar en un móvil Android, por lo que Xiaomi no quiere olvidarse de nada en el Xiaomi 17 Ultra.

El Xiaomi 17 Ultra Gizmochina

La marca china vuelve a poner toda la carne en el asador con la fotografía del 17 Ultra. Cámara principal con sensor Light Fusion 1050L de 1 pulgada que ha sido codesarrollado con Leica y con la capacidad de ofrecer resolución de 50 Mpx y rango dinámico nativo de 14 EV (valor de exposición).

Xiaomi quiere que la fotografía nocturna y de contraluz sea sobresaliente al impulsarla con la tecnología de rango ultradinámico LOFIC (diseñada para resolver uno de los problemas más antiguos de la fotografía digital: la sobreexposición).

La cámara telefoto es un zoom óptico continuo Leica de 200 Mpx que se caracteriza por óptico sin pérdidas entre 75 y 100 mm para alcanzar digitalmente los 400 mm.

Certificación APO de Leica, lentes flotantes 3G + 5P y el soporte cierran las características de la segunda cámara del Xiaomi 17 Ultra.

El Xiaomi 17 Ultra Gizmochina

El sensor ultra gran angular es de 50 Mpx con un campo de visión de 115° y da soporte a macro de 5 cm. En el frontal, cuenta con una para selfies de 50 Mpx con grabación 4K a 60 FPS.

Su batería es de 6.800 mAh, la mayor hasta la fecha en un Xiaomi Ultra y se caracteriza por soporte a carga de 90 W por cable, 50 W inalámbrica, inversa por cable de 22,5 W e inversa inalámbrica de 20 W.

Los colores del Xiaomi 17 Ultra Gizmochina

El software es Xiaomi HyperOS 3.0 que permite hacer mirroring y controlar dispositivos de Apple como los iPhone, iPad y Mac. Soporta mirroring bidireccional tanto entre dispositivos Xiaomi como entre iPhone y Xiaomi.

Las especificaciones del Xiaomi 17 Ultra se cierran con un peso de 223,4 g, 8,29 mm de grosor, sensor de huellas ultrasónico, altavoces estéreo con Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC y soporte a comunicación por satélite.

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

La edición más especial del nuevo flagship llega para los entusiastas de la fotografía que ponen en valor el diseño de una cámara clásica y controles manuales.

Hay un aspecto en el diseño que llama la atención: el icónico logo del punto rojo de Leica situado en la parte superior izquierda de la trasera, justo al lado del módulo circular de cámaras.

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Hay dos versiones en el color que se inspiran en las cámaras de la serie M de Leica: negro y color blanco roto. Y cuenta con otro detalle en el diseño: el marco intermedio con estriado mecanizado con precisión que replica la sensación táctil de los anillos de los objetivos Leica.

En el marco se integra el "Master Zoom Ring" para dar control manual sobre parámetros fotográficos como distancia focal, balance de blancos y la exposición.

El contenido de la caja del Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Ya en el software, Leica Edition incluye un modo llamado "Leica Moment" con interpretación de color estilo M9, simulaciones de película en blanco y negro M3 + MONOPAN 50 y una relación de aspecto clásica (full frame) de 3:2.

Aparte de la fotografía, cuenta con algunas peculiaridades como chip de cifrado dedicado a la privacidad y da soporte a comunicación satelital.

No hay que olvidarse de otro importante punto en esta edición: su caja temática de Leica con funda protectora magnética, tapa de lente estilo Leica, correa y una gamuza de limpieza.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi 17 Ultra en su variante de 12 + 512 GB se queda en 845 euros al cambio, la variante de 16 + 512 GB por 906 euros y los 16 GB + 1 TB llega a los 1.027 euros.

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition está disponible por 966 euros en su variante de 16 GB + 512 GB y por 1.087 euros al cambio la versión con 16 GB + 1 TB de almacenamiento interno.

Están ambos disponibles en China según Gizmochina, y se desconoce cuándo Xiaomi tiene planeado el despliegue internacional de su mejor flagship hasta la fecha.