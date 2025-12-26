El nuevo móvil de HONOR es una locura: batería de 10.000 mAh, pantalla de 185 Hz e incluso un ventilador integrado

Estamos en temporada de móviles punteros; si hoy mismo hemos hablado del nuevo Xiaomi 17 Ultra, el modelo más potente y completo de la marca, ahora le toca el turno a HONOR.

El nuevo HONOR WIN puede ser el smartphone que ponga a la marca entre las grandes, o al menos, como un buen ejemplo de lo que es posible conseguir hoy en día con la inversión adecuada.

Y es que es obvio que el HONOR WIN está dirigido a los usuarios más exigentes que solo quieren lo mejor, sin realizar ningún tipo de sacrificio; por lo tanto, 'gamers', entusiastas e incluso profesionales pueden estar muy interesados.

Un buen ejemplo de cómo el HONOR WIN va más allá de lo establecido lo tenemos en la pantalla. Aunque a simple vista es un panel LTPS OLED de 6,83 pulgadas como muchos otros, en realidad es de los más avanzados que hemos visto hasta ahora.

No solo cuenta con una frecuencia de refresco de nada menos que 185 Hz, sino que también tiene una frecuencia de muestreo táctil de 480 Hz y modulación por ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés) de nada menos que 5920 Hz, lo que permite usar el móvil durante horas sin fatigar los ojos.

Pantalla de 185 Hz en el HONOR WIN HONOR El Androide Libre

Como muchos otros móviles punteros lanzados recientemente, el HONOR WIN está basado en el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, el chip más potente disponible en Android hasta la fecha.

Sin embargo, el problema de estos chips tan potentes es que se calientan demasiado y terminan 'capando' la potencia para evitar daños materiales y personales.

El HONOR WIN tiene un ventilador directamente integrado en el chasis HONOR El Androide Libre

HONOR ha solucionado esto con la integración pionera de un ventilador directamente en el chasis del móvil; llamado Dongfeng Turbo Cooling, se encuentra junto con las cámaras en la parte trasera y obtiene aire frío del exterior para reducir la temperatura interna del dispositivo.

El ventilador puede alcanzar hasta 25.000 revoluciones por minuto cuando se activa el "Rage Mode", reduciendo la temperatura en hasta 7 ºC con la ayuda de materiales aeroespaciales para mejorar la disipación de calor en un 200%.

HONOR WIN HONOR El Androide Libre

Pese a la inclusión de un conducto para el ventilador y el aire frío, sorprendentemente HONOR no solo ha conseguido la certificación IP68 de protección contra agua y polvo, sino también la IP69 y la IP69K, por lo que soporta chorros de alta presión y alta temperatura.

El tercer elemento pionero en el HONOR WIN es la batería de nada menos que 10.000 mAh; en efecto, hasta no hace mucho era raro encontrarse móviles de más de 4.000 mAh, pero ya hemos alcanzado los 10.000 mAh.

Batería de 10.000 mAh en el HONOR WIN HONOR El Androide Libre

Basada en compuestos de silicio y carbono, la gigantesca batería permite jugar durante más de 16 horas, ver vídeos durante más de 31 horas y grabar vídeo durante más de 10 horas sin necesidad de llevar una batería externa.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, la batería está cubierta por una capa cerámica y usa un chip propio para el diagnóstico de la salud de las celdas.

HONOR WIN RT HONOR El Androide Libre

Pese a esta capacidad, HONOR también ha conseguido alcanzar una carga rápida de 100W y una carga inalámbrica de 80W, con carga inversa de hasta 27W dependiendo del otro dispositivo.

Por último, en cuanto a fotografía el HONOR WIN incluye una cámara principal de 50 Mpx con apertura f/1.95 y estabilizador óptico OIS, además de un gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo de 50 Mpx.

El HONOR WIN está disponible con 12 GB o con 16 GB de memoria RAM; además, se lanzará el HONOR WIN RT, que es idéntico pero con un Snapdragon 8 Elite de la pasada generación y pierde la cámara teleobjetivo.

El HONOR WIN estará disponible en China con un precio de partida de 3.999 yuan (480 euros) para la versión de 12 GB y 256 GB de almacenamiento, con el WIN RT partiendo de los 2.699 yuan (325 euros). El lanzamiento de estos dispositivos en España aún no ha sido confirmado.