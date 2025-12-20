Una de las balizas V16 más baratas la tiene Vodafone: el nuevo modelo de ZTE y no implica contratar nada

España se prepara para una transformación histórica en la seguridad de sus carreteras con la introducción de dispositivos tecnológicos avanzados que prometen reducir drásticamente los accidentes por atropello.

Al menos en teoría.

En este contexto, Vodafone ha anunciado el inicio de la comercialización de la baliza V16 E1, fabricada por la firma ZTE, un dispositivo diseñado para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia.

Este movimiento estratégico de la operadora busca facilitar a los conductores el acceso a una tecnología que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.

La baliza V16 ZTE E1 es un dispositivo homologado que destaca por ser extremadamente ligero, compacto y totalmente autónomo.

Su diseño permite que se fije de forma instantánea al techo del vehículo mediante un sistema de imanes de alta potencia, lo que garantiza su estabilidad incluso en condiciones climáticas adversas.

Cuenta con una certificación de resistencia al agua IP54, lo que asegura su funcionamiento bajo la lluvia o en entornos húmedos.

Baliza V16 ZTE y Vodafone en su tienda El Androide Libre

La principal ventaja de este sistema es que, una vez activado, emite un destello luminoso de alta intensidad visible desde más de un kilómetro de distancia en un ángulo de 360 grados, permitiendo que el resto de los usuarios de la vía identifiquen el peligro con mucha antelación.

Uno de los puntos clave de este lanzamiento es la accesibilidad económica y las opciones de conectividad que ofrece Vodafone:

Venta directa por 29,99 euros en las tiendas Vodafone, disponible para cualquier usuario sin necesidad de contratar una tarifa de telefonía adicional .

en las tiendas Vodafone, disponible para cualquier usuario . Opción vinculada a una tarifa de datos por un precio reducido de 24 euros, permitiendo una integración total con los servicios de la operadora.

Posibilidad de financiación por tan solo 1 euro al mes durante 24 meses sin intereses, sujeta a una permanencia de 12 meses, facilitando el pago a plazos.

Gracias a que está equipada con una SIM IoT y hace uso de la avanzada conectividad NB-IoT (Narrowband IoT) de la operadora, el dispositivo no solo alumbra, sino que informa.

En el momento en que se activa, envía automáticamente la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esta señal de geolocalización es recibida en tiempo real por navegadores GPS, aplicaciones de tráfico y otros vehículos conectados que circulan por la zona, creando un ecosistema de seguridad digital preventivo.

La tecnología NB-IoT es fundamental en este proceso, ya que permite la transmisión de datos incluso en zonas donde la cobertura móvil convencional es limitada o débil.

Esto garantiza que, en caso de accidente o avería en un lugar remoto, el aviso llegue de forma efectiva a la infraestructura vial.

Con este lanzamiento, Vodafone reafirma su posición como uno de los principales distribuidores de luces de emergencia V16 en el mercado nacional.